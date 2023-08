"Moon Knight": Was ist rund um Start, Besetzung und Handlung von Staffel 2 bekannt?

Die Gerüchteküche um eine 2. Staffel von "Moon Knight" brodelt. Hier erfahren Sie alles, was bisher rund um Start, Besetzung und Handlung der Serienfortsetzung bekannt ist.

Mit der Serie "Moon Knight" hat Disney gleich den nächsten Erfolg mit einer Superhelden-Serie erzielt. Dabei war anfangs nicht einmal eine eigene Comic-Reihe für den "Moon Knight" geplant. Die Fans haben ihn allerdings so sehr gemocht, dass Marvel seine Meinung diesbezüglich änderte.

Der Erfolg gab ihnen Recht. Im März diesen Jahres erschien daher auch eine eigene Serie für den Superhelden im Marvel-Universum bei Disney+. Auch die Serie, wie schon die Comic-Reihe vor ihr, wurde ein großer Erfolg. Entsprechend laut waren die Rufe der Fans nach einer Fortsetzung.

Dass es eine weitere Staffel von "Moon Knight" geben wird, ist sehr wahrscheinlich. Hier bei uns erfahren Sie alles, was es bisher zu einer möglichen 2. Staffel der Serie zu wissen gibt.

"Moon Knight", Staffel 2: Wann kommen die neuen Folgen?

Über ein Datum für die 2. Staffel von "Moon Knight" kann man bisher nur spekulieren. Auch viele Infos zu Staffel 1 von "Moon Knight" wurden erst einige Wochen vor der Veröffentlichung bekannt gegeben. Da Disney aber einen recht vollen Terminkalender hat was Neuveröffentlichungen angeht, wäre mit einem Start der Serie vor 2024 eher nicht zu rechnen.

Es überrascht daher nicht, dass bisher noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, dass es in der Tat neue Folgen der Serie geben wird. Doch der Regisseur Mohamed Diab und der Hauptdarsteller der Serie, Oscar Isaac, haben genau dies nun in einem Social-Media-Post getan. In dem Clip, der zunächst auf TikTok und später auch auf Twitter veröffentlicht wurde, sind die beiden auf einem Boot zu sehen. Im Hintergrund wird nach einem Kameraschwenk Kairo, einer der Drehorte der 1. Staffel, gezeigt. Auf die Frage nach einer 2. Staffel von "Moon Knight" antwortet Oscar Isaac, warum sie denn sonst in Kairo sein sollten.

Für Fans der Serie ist das ein klares Signal dafür, dass die Serie in eine zweite Runde geht. Da die 1. Staffel mit einem Cliffhanger endete, spekulierten viele schon seit Monaten darauf, dass es eine 2. Staffel geben wird. Den Social-Media-Post des Regisseurs nehmen sie nun als Beleg dafür, dass sie mit ihrer Vermutung richtig lagen.

Die Besetzung von "Moon Knight", Staffel 2: Das ist zu den Schauspielern im Cast der neuen Staffel bekannt

Da die neue Staffel noch nicht offiziell bestätigt wurde, ist auch noch wenig darüber bekannt, wer wieder im Cast mit dabei ist. Lediglich die Mitwirkung von Mohamed Diab und Oscar Isaac kann aufgrund des Postings der beiden als bestätigt betrachtet werden.

Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich die in der 2. Staffel vorkommenden Rollen grundsätzlich von denen der 1. Staffel unterscheiden werden. Wir haben Ihnen daher eine kleine Übersicht über wichtige Rollen und die sie spielenden Schauspieler aus der vergangenen Staffel zusammengestellt:

Rolle Schauspieler Steven Grant / Mr. Knight Oscar Isaac Arthur Harrow Ethan Hawke Layla El-Faouly / Scarlet Scarab May Calamawy Bobbi / Kennedy Ann Akinjirin Billy / Fitzgerald David Ganly

Handlung von "Moon Knight", Staffel 2

Über die Handlung der neuen Staffel wurde auch im Post von Mohamed Dabi nichts verraten. Doch da die 1. Staffel mit einem Cliffhanger endete, ist fest damit zu rechnen, dass die 2. Staffel von "Moon Knight" direkt an diese Handlung anknüpft.

Wir aktualisieren diesen Artikel jedoch regelmäßig und halten Sie hier auf dem Laufenden, sobald etwas neues zu "Moon Knight", Staffel 2, bekannt gegeben wird.