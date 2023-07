Mord an Lehrerin auf A9: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Im Fall der Lehrerin, die Anfang Mai tot in ihrem Auto auf der A9 gefunden wurde, gibt es neue Entwicklungen: Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Der Vorwurf lautet Mord.

Anfang Mai wurde auf dem Standstreifen der A9 in Brandenburg eine leblose Frau in ihrem Auto entdeckt. Auf die 40-Jährige wurde mehrmals geschossen – die Umstände der Tat warfen große Rätsel auf. In den Wochen nach dem Tod der Frau, die als Lehrerin arbeitete, gab es kaum Anhaltspunkte zu der Tat. Eine groß angelegte Fahndung führte zu keinen Ergebnissen.

Nun aber gibt es eine neue Entwicklung in dem Fall: Zwei Personen wurden festgenommen. Ihnen wird Mord und Anstiftung zum Mord vorgeworfen. Einer der beiden Männer befindet sich seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Der Haftbefehlt gegen den zweiten Verdächtigen soll im Laufe des Donnerstags verkündet werden.

Mathelehrerin auf A9 bei Brück getötet: Haftbefehle nach Festnahmen

Bei den Tatverdächtigen soll es sich laut verschiedenen Medienberichtne um den Ex-Freund der getöteten Lehrerin und um einen mutmaßlichen Auftragsmörder handeln. Gemeinsam mit dem Ex-Freund hatte die 40-Jährige ein dreijähriges Kind. Die Umstände der Tat sollen laut Berliner Zeitung darauf hinweisen, dass der Schütze mit der Frau im Auto gesessen haben muss. Die Staatsanwaltschaft Potsdam bestätigte die beiden Festnahmen, hielt sich aber zu den Tatumständen und der Identität der Tatverdächtigen mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen bedeckt.

Das Auto der 40-jährigen Lehrerin wurde am 10. Mai 2023 auf dem Seitenstreifen der Autobahn 9 auf Höhe Beelitz im Landkreis Potsdam-Mittelmarkt entdeckt. Die Frau wurde tot auf dem Fahrersitz eines grauen Hyundai aufgefunden. Sie soll als Mathelehrerin an einer Oberschule im brandenburgischen Brück gearbeitet haben.