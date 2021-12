"Mord in der Familie - Der Zauberwürfel": Sendetermine, Handlung, Darsteller und Übertragung

Aktuell läuft der Krimi-Zweiteiler "Mord in der Familie - Der Zauberwürfel" im ZDF. Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermine, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Krimi-Freunde aufgepasst: Wenn Sie für die Abende zwischen Weihnachten und Neujahr noch eine Beschäftigung suchen, können Sie sich den ZDF-Krimi "Mord in der Familie - Der Zauberwürfel" ansehen.

Der scheinbar perfekten Kölner Bauunternehmer-Familie Becker widerfährt ein Neujahrs-Drama: Einer der Söhne wird erschossen. Zudem kommen noch weitere Geheimnisse ans Licht, die die Fassade der Familie bröckeln lassen.

Hier in diesem Artikel finden Sie alle Informationen rund um den Krimi-Zweiteiler im ZDF.

Die Handlung von "Mord in der Familie - Der Zauberwürfel"

Der Krimi "Mord in der Familie - Der Zauberwürfel" ist in zwei Teile aufgeteilt.

Teil 1

Thomas Becker, Sohn des mächtigen Bauunternehmers Henry Becker, wird am Neujahrstag in seinem Auto erschossen. Zunächst wird ein Zusammenhang mit dem Einsturz des "Wohnwürfel", einem ambitioniertem Bauprojekt der Familienfirma Becker & Sohn, vermutet. Dabei kam eine Reinigungskraft ums Leben.

Der Verdacht wird verstärkt, da Vater Henry in der Silvesternacht angefahren wurde und verletzt im Krankenhaus liegt. Die Führung der Firma Becker & Sohn übernimmt Eric Becker - der Halbbruder des Opfers. Nun ist die Frage, ob der Mord an Thomas ein Racheakt gewesen sein könnte.

Ebenfalls ein Motiv hätte Thomas Ehefrau Marianne, da er eine Affäre mit der alleinerziehenden Mutter Karoline hattee. Hat sie es nicht mehr ausgehalten?

Im Laufe der Ermittlungen kommen immer weitere Geheimnisse über die scheinbar perfekte Familie, wie zum Beispiel die Alkoholsucht von Thomas, ans Licht und führen zu tiefen Rissen in der Familien-Fassade.

Teil 2

Auch im zweiten Teil des Krimis ist der Mord noch nicht aufgekärt. Der Bruder des Opfers, Eric Becker, hätte ebenfalls ein Motiv. Er war immer eifersüchtig auf seinen Halbbruder und würde einiges dafür tun, die alleinige Gunst des Vaters zu erlangen.

Der ermordete Thomas hatte sich dem Wunsch des Patriarchen gebeugt und sich Hilfe bei den Anonymen Alkoholikern gesucht. Dort verliebt er sich unverhofft in die geheimnisvolle alleinerziehende Mutter Karoline. Diese ist ständig auf der Flucht vor ihrem Ex-Mann, der zwar eigentlich das Sorgerecht für ihren Sohn hat, allerdings höchst gewalttätig ist. Kurz vor seinem Tod hatte Thomas den Plan, seine Ehefrau Marianne für seine neue Liebe Karoline zu verlassen. Dies brachte das Gefüge der Familie vollends ins Wanken.

Letztendlich hätten fast alle Beteiligten ein Motiv für den Mord gehabt, doch die Kommissare schaffen es den Fall zu lösen. In der ZDF-Mediathek ist die Krimi-Reihe in vier Teile aufgeteilt.

Wann läuft "Mord in der Familie - Der Zauberwürfel"? Das sind die Sendetermine

Der Krimi-Zweiteiler "Mord in der Familie - Der Zauberwürfel" läuft zwischen Weihnachten und Neujahr im ZDF. Hier finden Sie die Sendetermine im Überblick:

Montag, 27. Dezember 2021, 20.15 Uhr, ZDF

Dienstag, 28. Dezember 2021, 20.15 Uhr, ZDF

So sehen Sie "Mord in der Familie - Der Zauberwürfel": Übertragung im TV oder Stream im ZDF

Die Übertragung im linearen Fernsehen findet im ZDF zur Prime-Time statt. Auch über den Live-Stream des Senders können Sie die zwei Teile hier online ansehen.

Darsteller: Das sind die Schauspieler in der Besetzung

In den Rollen der Becker-Familie sind Heiner Lauterbach, Lucas Gregorowicz, Matthias Koeberlin und Katharina Lorenz zu sehen. Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Schauspielerinnen und Schauspieler in der Besetzung:

Rolle Schauspieler Thomas Becker Matthias Koeberlin Henry Becker Heiner Lauterbach Eric Becker Lucas Gregorowicz Hauptkommissarin Barbara Falck Sabine Winterfeldt Marianne Becker Katharina Lorenz Kriminalassistent Krämer Wolf Danny Homann Karoline Siebert Petra Schmidt-Schaller Jimmy Jacob Speidel Joachim Franzen Robert Finster Dr. Franck Martin Horn Susanne Wagner Viola Neumann Kriminaltechniker Paul Klink Moritz Heidelbach Pia Schumann Marleen Maxeiner

Gibt es eine Wiederholung von "Mord in der Familie - Der Zauberwürfel"?

Falls Sie an den beiden Abenden schon anderweitig beschäftigt sind oder nicht mehr bis zum linearen Sendetermin abwarten können, steht Ihnen "Mord in der Familie - Der Zauberwürfel" schon ab dem 20. Dezember 2021 in der Mediathek zur Verfügung. Online in der Mediathek ist der Krimi in vier Teile aufgeteilt.