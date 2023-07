Mord in Wunstorf: Prozess gegen 14-Jährigen beginnt

Im Januar wurde die Leiche eines 14-Jährigen in Wunstorf gefunden. Ein Gleichaltriger sagte der Polizei, dass er seinen Spielkameraden getötet und versteckt habe. Jetzt steht er vor Gericht.

Ein 14-Jähriger muss sich ab Montag am Landgericht Hannover verantworten – wegen heimtückischen Mordes. Er soll einen Gleichaltrigen im Januar im niedersächsischen Wunstorf gewaltsam getötet haben. Es wurden sieben Verhandlungstage angesetzt. Die Hauptverhandlung an einer Jugendkammer sei nicht öffentlich, sagte ein Gerichtssprecher. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte im Frühjahr Anklage gegen den 14-jährigen Deutschen erhoben. Seit er verhaftet wurde, schweigt er zu den Vorwürfen.

Mord in Wunstorf: Was ist passiert?

Die zwei Jungen hatten sich am 24. Januar zum Spielen getroffen. Einer der beiden kam nach der Verabredung aber nicht mehr zurück nach Hause. Sein Vater meldete ihn bei der Polizei als vermisst. Während nach dem 14-Jährigen gesucht wurde, soll der andere Achtklässler der Polizei gesagt haben, dass er seinen Spielkameraden getötet und versteckt habe. Die Leiche des 14-Jährigen wurde auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei gefunden. Als Todesursache wurde bei der Obduktion stumpfe Gewalteinwirkung festgestellt. Wie die Staatsanwaltschaft bereits mitteilte, soll das Opfer gefesselt und mit Steinen erschlagen worden sein. Der mutmaßliche Täter und das Opfer besuchten dieselbe Schule, gingen aber in unterschiedliche Klassen.

Anfang Februar nahmen Familie und Freunde mit einer bewegenden Trauerfeier Abschied von dem getöteten Jungen. "Wir alle sind nach wie vor schockiert", sagte der katholische Pfarrer Andreas Körner, der das Opfer selbst seit dem Kommunionkurs kannte, in seiner Predigt. Seit dem Tag, an dem der 14-Jährige getötet wurde, sei in Wunstorf "nichts mehr wie es war".

Prozess nach Mord in Wunstorf: Was ist über den Angeklagten bekannt?

Nach Informationen des NDR wurde der 14-jährige Angeklagte an seiner Schule als sehr still und ungewöhnlich zurückhaltend wahrgenommen. "Er war immer sehr in sich zurückgezogen", wird die Schulleiterin zitiert. Sie beschreibt ihn als klugen Schüler, der Ideen hatte und einfallsreich war. In der letzten Zeit sei er zunehmend unordentlich geworden. "Aber es gab für uns keine Hinweise, die auch nur annähernd auf das hingedeutet hätten, was er dann mutmaßlich getan hat", so die Schulleiterin gegenüber dem NDR.

Doch schon vor dem Tod des 14-Jährigen soll er straffällig geworden sein. Ihm wird vorgeworfen, Erpresserbriefe in die Briefkästen von Nachbarn geworfen zu haben. Darin soll er die Empfänger aufgefordert haben, Geld zu deponieren. Andernfalls, so die Drohung, werde er ihre Häuser in die Luft sprengen und ihren Kindern etwas antun.

Welche Strafe droht Angeklagtem nach Mord in Wunstorf?

Dem 14-jährigen Angeklagten droht nach dem Jugendstrafrecht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. (mit dpa)