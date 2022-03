"Mord mit Aussicht - Brenne, Hengasch!" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt am heute den Krimi "Mord mit Aussicht - Brenne, Hengasch!". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird wieder spannend im Ersten: Die ARD bringt "Mord mit Aussicht - Brenne, Hengasch!" auf die deutschen Bildschirme. Sie haben Interesse, brauchen aber mehr Informationen? Dann sind Sie hier genau richtig.

Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, auf welche Handlung sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen können und ob es eine Wiederholung in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Mord mit Aussicht - Brenne, Hangasch!" heute in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Mord mit Aussicht - Brenne, Hangasch!" ist am Dienstag, 15. März 2022, in der ARD zu sehen. Beginn: um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden und steht auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek.

Video: SAT.1

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Mord mit Aussicht - Brenne, Hangasch!"

Hengasch ist voller Vorfreude: Die feierliche Verleihung der Kuchenkrone naht. Jahr für Jahr ist das ein absolutes Highlight. Imbissbesitzer Mehmet würde seine "Appeltaat" gerne nominieren, er traut sich aber nicht - da er fürchtet, als Zugezogener ohnehin keine Chance zu haben. Marie ärgert das so sehr, dass sie sich bereiterklärt, die Kreation als ihre eigene einzureichen. Damit gerät sie in den Fokus von Heike, die ohne Rücksicht auf Verluste Kuchenkönigin bleiben möchte.

Ausgerechnet beim großen Testverspeisen taucht der mumifizierte Körper von Dorfschullehrerin Frau Würffel auf. Müller Schlichting findet sie in seinem Getreidesilo. Ausgerechnet aus diesem Silo stammt das Mehl für Mehmets "Appeltaat". Ein Schock für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Frau Würffel hatte sich zu Lebzeiten viele Feine gemacht. Schülerinnen und Schüler beklagten ihre strenge Art, mit dem Schweinebauer Gisbert Cremer verband sie eine leidenschaftliche Auseinandersetzung. Als Jenny hinterrücks attackiert wird, überschlagen sich die Ereignisse. Schaffen es die Expertinnen und Experten, weitere Menschenleben zu retten.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Mord mit Aussicht - Brenne, Hangasch!" im Cast

Marie Gabler - Katharina Wackernagel

- Heino Fuss - Sebastian Schwarz

Fuss - Jennifer Dickel - Eva Bühnen

- Eva Bühnen Heike Schaeffer - Petra Kleinert

- Hans Zielonka - Michael Hanemann

- Mehmet Özdenizmen - Cem Ali Gültekin

Otmar - Bennik Gehring

Lydia Aubach - Julia Schmitt

Arthur Brandt - Felix Vörtler

- Felix Vörtler Gisbert Cremer - Kai Schumann

- Pastor Puttermann - Johannes Rotter

"Mord mit Aussicht - Brenne, Hangasch!" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Mord mit Aussicht - Brenne, Hangasch!" hat Ihr Interesse geweckt, der Dienstagabend ist aber ungünstig? Dann schauen Sie sich die Episode doch einfach als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek an.

(AZ)