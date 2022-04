"Mord mit Aussicht - Die letzten ihrer Art" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute den Krimi "Mord mit Aussicht - Die letzten ihrer Art". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Freunde spannender Unterhaltung, aufgepasst: In der ARD läuft im April "Mord mit Aussicht - Die letzten ihrer Art". Sie suchen nach Informationen? Dann sind Sie hier genau richtig: Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung? Steht der Krimi auch als Stream in der Mediathek?

TV-Termin: "Mord mit Aussicht - Die letzten ihrer Art" heute in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Mord mit Aussicht - Die letzten ihrer Art" kommt am Dienstag, 5. April 2022, in der ARD zur Ausstrahlung. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund 45 Minuten an und ist auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek verfügbar.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Mord mit Aussicht - Die letzten ihrer Art"

Meint man es gut mit Uschi und Rainer, könnte man sagen: Die beiden polarisieren und fallen auf. Meint man es weniger gut mit den beiden, könnte man sagen: Ganz Hengasch schüttelt den Kopf über die beiden Hippies. Marie ist die Tochter von Uschi und Rainer - und gar nicht begeistert, als ihre Eltern urplötzlich vor ihrer Tür stehen. Erst recht ärgert sie sich, als die Hippies sich wie eh und je in ihr Leben einmischen.

Video: kabel eins

Als die beiden auf einmal verschwunden sind, sucht Marie nach ihnen - und findet sie inmitten einer mysteriösen Hippie-Community in einem Wald. Diesen Ort haben sich Uschi und Rainer ausgesucht, um dort ihren Lebensabend zu verbringen. Doch täuscht die schöne, liberale Fassade eigentlich nur über Probleme hinweg, die es in der Gemeinschaft gibt? Der Verdacht von Mari erhärtet sich, als an der Landstraße ein totes Mitglied der Community gefunden wird.

Marie schleust sich heimlich ein und entdeckt Unglaubliches.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Mord mit Aussicht - Die letzten ihrer Art" im Cast

Marie Gabler - Katharina Wackernagel

- Heino Fuss - Sebastian Schwarz

Fuss - Jennifer Dickel - Eva Bühnen

- Eva Bühnen Heike Schaeffer - Petra Kleinert

- Kleinert Hans Zielonka - Michael Hanemann

- Gisbert Cremer - Kai Schumann

- Uschi Gabler - Petra Welteroth

- Rainer Gabler - Falk Rockstroh

Kühlegrund - Manuela Alphons

Katzenbart - Wolfgang Rüter

Dunkelmut - Nicholas Bodeux

"Mord mit Aussicht - Die letzten ihrer Art" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Mord mit Aussicht - Die letzten ihrer Art" möchten Sie nicht verpassen, der Dienstag ist aber schon verplant? Kein Problem: Die ARD stellt den Krimi auch als kostenlosen Stream in die Mediathek.