Mord mit Aussicht - Hackestüpp in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute am 22.3.22 den Film "Mord mit Aussicht - Hackestüpp". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannung pur im März: In der ARD läuft heute "Mord mit Aussicht - Hackestüpp". Wir haben für Sie alle Informationen zusammengestellt: Wann genau ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind engagiert? Auf welche Handlung können sich Zuschauerinnen und Zuschauer freuen? Gibt es die Möglichkeit, den Film vorab oder im Nachhinein als Stream in der Mediathek anzuschauen? Hier finden Sie alle Antworten.

TV-Termin: "Mord mit Aussicht - Hackestüpp" heute in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Mord mit Aussicht - Hackestüpp" ist am Dienstag, 22. März 2022, in der ARD zu sehen. Los geht's um 20.15 Uhr. Der Krimi dauert rund 45 Minuten an und ist auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek verfügbar.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Mord mit Aussicht - Hackestüpp"

Was für ein Schock beim Joggen in der Früh: Schäfer Kappes feuert eine Gewehrkugel ab, sie verfehlt Marie nur ganz knapp. Der Mann gibt an, Marie mit einem Wolf verwechselt zu haben. Sechs gerissene Schafe liegen um den Schäfer herum. Doch schnell wird klar: Es kann gar kein Wolf gewesen sein, der die Tiere getötet hat. Für Kappes und die Dorfvorstände Zielonka, Arthur Brandt und Heike Schäffer hingegen ist der Fall klar: Es muss der "Hackestüpp" gewesen sein.

Video: ProSieben

Der "Hackestüpp" ist einer Sage nach ein Werwolf, der punktgenau alle 20 Jahre in Hengasch vorbeikommt und sein Unwesen treibt. Die Verschwörungstheroretiker sind sich einig, dass es sich dabei nur um Schweinebauer Gisbert Cremer handeln kann. Sie machen sich auf die Suche nach Beweisen und spionieren Cremer nach.

Marie glaubt nicht an den Hokuspokus. Für sie muss es eine andere Erklärung geben. Voller Tatendrang stellt sie sich schützend vor Cremer, muss aber schnell feststellen, dass die Macht des Glaubens konkrete Auswirkungen haben kann.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Mord mit Aussicht - Hackestüpp" im Cast

Marie Gabler - Katharina Wackernagel

- Heino Fuss - Sebastian Schwarz

Fuss - Jennifer Dickel - Eva Bühnen

- Eva Bühnen Heike Schaeffer - Petra Kleinert

- Hans Zielonka - Michael Hanemann

- Mehmet Özdenizmen - Cem Ali Gültekin

Otmar - Bennik Gehring

Lydia Aubach - Julia Schmitt

Arthur Brandt - Felix Vörtler

- Felix Vörtler Gisbert Cremer - Kai Schumann

- Pastor Puttermann - Johannes Rotter

Paul Schönfelder - Michael Wittenborn

- Dr. Bechermann - Patrick Heyn

"Mord mit Aussicht - Hackestüpp" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Mord mit Aussicht - Hackestüpp" klingt für Sie nach bester TV-Unterhaltung, der Dienstag passt aber so gar nicht? Kein Problem: Die ARD stellt den Krimi auch als kostenlosen Stream in die Mediathek.

(AZ)