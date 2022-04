"Mord mit Aussicht - Sauberer Abgang" in der ARD; TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute den Film "Mord mit Aussicht - Sauberer Abgang". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachricht für alle Fans kriminell guter Unterhaltung: In der ARD läuft heute "Mord mit Aussicht - Sauberer Abgang". Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung? Steht der Film als Stream in der Mediathek? Lesen Sie in diesem Text alle Antworten.

TV-Termin: "Mord mit Aussicht - Sauberer Abgang" heute in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Mord mit Aussicht - Sauberer Abgang" ist am Dienstag, 12. April 2022, in der ARD zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund anderthalb Stunden Spannung freuen. Die Episode ist außerdem auch als Stream in der ARD-Mediathek verfügbar.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Mord mit Aussicht - Sauberer Abgang"

Für Marie scheinen sich die Dinge gerade gut zu entwickeln. Sie hat gerade erst die frohe Botschaft erhalten, dass sie zurück nach Köln kann. Für Jenny ist das derweil ein Schlag ins Gesicht. Zu gerne hätte sie noch von Marie gelernt. Möglichkeit dazu erhält sie, als Alwin Lippes, Besitzer eines Pferedehofes, tot aufgefunden wird. Es soll der letzte Fall werden, den Marie an alter Stelle lösen möchte. Doch aus Nettigkeit überlässt sie Heino die Führung. Heino würde den Weggang von Marie nur zu gerne nutzen um selbst aufzusteigen.

Schnell nehmen die Ermittler den Praktikanten des Hofes, Jonas, ins Visier. Heino durchleuchtet den Neffen von Frau Runkelbach. Marie recherchiert derweil der Pferdezüchterin Ortlinde Deinert hinterher. Die ist gnadenlos und malträtiert ihre Tiere mit Wagner-Opern. In der Vergangenheit hatte es Auseinandersetzungen mit Alwin gegeben. Hatte Ortlinde ein Mordmotiv?

Währenddessen unterläuft Heino ein gehöriger Ermittlungsfehler. Das kann, sollte aber nicht passieren - vor allem, weil Marie dadurch in akute Lebensgefahr gerät. Gelingt es den Ermittlern, weiteren Schaden abzuwenden und den Fall zu lösen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Mord mit Aussicht - Sauberer Abgang" im Cast

Marie Gabler - Katharina Wackernagel

- Heino Fuss - Sebastian Schwarz

Fuss - Jennifer Dickel - Eva Bühnen

- Eva Bühnen Heike Schaeffer - Petra Kleinert

- Hans Zielonka - Michael Hanemann

- Gisbert Cremer - Kai Schumann

- Mehmet Özdenizmen - Cem Ali Gültekin

Arthur Brandt - Felix Vörtler

- Felix Vörtler Waltraud Runkelbach - Friederike Frerichs

- Lydia Aubach - Julia Schmitt

Pastor Puttermann - Johannes Rotter

Ortline Deinert - Caroline Hanke

Jonas Runkelbach - Luke Piplies

"Mord mit Aussicht - Sauberer Abgang" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Mord mit Aussicht - Sauberer Abgang" hat Ihr Interesse geweckt, am Dienstag sind Sie aber schon verplant? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach zeitunabhängig als kostenlosen Stream in der Mediathek.

