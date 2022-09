"Mordsschwestern: Totalschaden" im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung & Übertragung

Die zweite Folge der neuen Film-Reihe "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" im ZDF heißt "Totalschaden" und läuft am 9. September 2022. Mehr Infos hier.

Premiere im September: "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache" ist die brandneue Krimi-Reihe im ZDF. Seit Anfang des Monats läuft die Serie im Freitagabend-Programm des öffentlich-rechtlichen Senders. Im Mittelpunkt stehen dabei die Schwestern Viktoria und Felicitas Lorentzen, die trotz einiger persönlicher Differenzen gemeinsam auf Mörder-Jagd gehen.

Die erste Folge des in Flensburg spielenden Krimis, "Schwarzer Fisch", lockte im Schnitt 4,36 Millionen Zuschauer vor die TV-Bildschirme. Ob Folge zwei mit dem Titel "Totalschaden" ähnlich gute Quoten erzielen wird?

Alles zu "Mordsschwestern: Totalschaden" rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream sowie zur Wiederholung lesen Sie hier in diesem Artikel.

TV-Termin: Wann läuft "Mordsschwestern: Totalschaden" im ZDF?

Die Film-Reihe "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" läuft an vier Terminen im September 2022. Die Folge "Totalschaden" ist für Freitag, 9. September 2022, geplant. Los geht es zur Prime-Time um 20.15 Uhr im ZDF.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Mordsschwestern: Totalschaden" dabei

Die beiden "Mordsschwestern" werden gespielt von Lena Dörrie (Viktoria) und Caroline Hanke (Felicitas). Doch sie sind längst nicht die einzigen Schauspieler, die in der Besetzung der Film-Reihe dabei sind. Hier haben wir eine Übersicht über die Darstellerinnen und Darsteller:

Rolle Darsteller Viktoria Lorentzen Lena Dörrie Felicitas "Feli" Lorentzen Caroline Hanke Sami Farhadi Tamer Trasoglu Dariusz "Dusi" Kowalski Claudiu Mark Draghici Josh Jonah Djalili Tante Jule Anne Moll Owe Mathias Harrebye-Brandt Dr. Meyer-Pritzel Tobias Licht Mia Savchenko Valerie Stoll Sofija Savchenko Masha Tokareva Dr. Magdalena Plambeck Isabella Hustinger Gregor Braun Christoph Jacobi Sandra Braun Julia Schmidt Fred Braun Filip Schnack Notarzt Johannes Stolt

"Mordsschwestern: Totalschaden" ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF Studios. Regie beim Film führte Ole Zapatka, das Buch kommt von Kathrin Richter und Jürgen Schlagenhof.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Mordsschwestern: Totalschaden"

In "Totalschaden" wird das Schwestern-Duo zu einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gerufen. Vor Ort müssen sie mit Schrecken feststellen, dass sie eines der Opfer kennen.

Der Beifahrer des Wagens, Fred Braun, stirbt. Am Unfallort befindet sich auch die Leiche von Serge Vogler, einem kriminellen Autohändler, der aus dem Wagen geschleudert wurde. Nur Mia Savchenko, Freds Freundin, hat überlebt. Alles deutet auf Fahrerflucht hin, doch Viktoria, Feli und das Team der Kripo Flensburg machen die Fundumstände stutzig. Wieso hat Serge Vogler bei seinem Aufprall auf der Straße kaum Blut verloren? Und was hatten die beiden Männer eigentlich miteinander zu schaffen?



Bei der Befragung von Mia treffen Viktoria und Sami auf eine Mauer des Schweigens. Dass sich ihr Ex-Freund, Oberstaatsanwalt Sven Meyer-Pritzl, in den Fall einmischt, passt Viktoria gar nicht.

Feli geht derweil einer anderen Spur nach: Auf Umwegen führen sie die Ergebnisse einer Pollenanalyse in das Krankenhaus, in dem Mia Savchenkos todkranke Mutter behandelt wurde. Ist sie der Schlüssel zur Aufklärung des Falls?

"Mordsschwestern: Totalschaden" in der Übertragung im TV oder Stream

"Mordsschwestern: Totalschaden" läuft am 9. September 2022 ab 20.15 Uhr ganz regulär und kostenlos im TV beim öffentlich-rechtlichen Sender ZDF. Außerdem ist die Krimi-Serie, ebenso wie andere Produktionen des ZDF, in der ZDFmediathek zu sehen. Wer nicht warten will, kann die Folge bereits jetzt im Stream abrufen.

"Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Eine Wiederholung der Krimi-Reihe im Fernsehen wurde bisher noch nicht bestätigt. Für diejenigen, die "Mordsschwestern: Totalschaden" noch einmal sehen möchten oder zum Ausstrahlungstermin am 9. September keine Zeit haben, gibt es das Angebot in der ZDFmediathek. Es ist aber ratsam, nicht zu viel Zeit nach der Erstausstrahlung im TV verstreichen zu lassen, wenn man sich die Folge dort im Stream ansehen möchte, da die Folgen in der Regel nicht für immer abrufbar sind.

