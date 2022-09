"Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache": Alles rund um TV-Termin und Handlung

Es erscheint eine neue Folge von "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache". Wissenswertes rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und zur Wiederholung gibt es hier.

Die beiden Schwestern Viktoria und Feli Lorentzen könnten kaum unterschiedlicher sein. Doch eine Sache haben sie dennoch gemeinsam: Die Leidenschaft für das Lösen von Mordfällen. Viktoria ist Ermittlerin in Flensburg, Feli ist Kriminaltechnikerin in Berlin. Als Feli eine Stelle an der Stelle der KTU in Flensburg erhält, sind die Schwestern plötzlich Kolleginnen - und das sorgt für Unruhen.

In Folge 3 "Phantomschmerz" wartet auf die Schwestern ein neuer Mordfall rund um die Frau eines berühmten Staranwalts.

In diesem Artikel erhalten Sie Infos zur Übertragung im TV und Stream von "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache", den Schauspielern im Cast und zur Handlung. Außerdem erfahren Sie, wo die neu Folge "Phantomscherz" als Wiederholung gestreamt werden kann.

Wann ist der TV-Termin von "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache"?

Folge 3 "Phantomschmerz" von "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache" läuft am Freitag, 16. September 2022.

Besetzung: Das sind die Darsteller von "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache"

Da es verschiedene Folgen von "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache" gibt, gibt es in jeder Folge Unterschiede im Cast. Damit Sie sich besser zurecht finden, haben wir für Sie zwei Übersichten - eine Übersicht zum durchgehenden Cast sowie zusätzliche Schauspieler aus Folge 3.

Das sind die durchgehenden Rollen und Darsteller:

Rolle Darsteller Viktoria Lorentzen Lena Dörrie Feli Lorentzen Caroline Hanke Sami Farhadi Tamer Trasoglu Dariuz Kowalski Claudiu Mark Draghici Josh Jonah Djalili Tante Jule Anne Moll Owe Mathias Harrebye-Brandt Dr. Paula Fischer Petra Friedrich

Das sind die Rollen und Schauspieler, die zusätzlich in Folge 3 dabei sind:

Rolle Darsteller Dr. Faisal Norouzi Özgür Karadeniz Enissa Walkhoff Jasmin Varul Niels Walkhoff Timo Weisschnur Frerk Mortensen Christian Kerepeszki Frau Kokensteern Lea Sophie Salfeld

Das ist die Handlung von "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache"

Meral Norouzi, die Frau eines Staranwalts, wird erschlagen und tot in ihrer Villa aufgefunden. Obwohl ihre Smartwatch noch einen Notruf absetzt, kommt jede Hilfe zu spät. Die beiden Schwestern befragen den Ehemann anschließend in seiner Kanzlei. Die Befragung dauert jedoch nicht lange an und schon werden die Schwestern von Merals Exliebhaber, Frerk Mortensen, unterbrochen. Frerk macht den Ehemann für Merals Tod verantwortlich.

Faisal behauptet jedoch, von der Affäre seiner Frau nichts gewusst zu haben, ebenso wie von den vermeintlichen Eheproblemen. Der Verdacht gegen ihn verhärtet sich jedoch. Sami findet außerdem heraus, dass Faisal von Meral finanziell abhängig war.

Hinzukommt, dass Enissa, die Tochter von Meral, und Frerks Sohn vor Jahren ein Paar waren. Vor der Verlobung ist Frerks Sohn jedoch spurlos verschwunden - bis heute. Frerk ist seither auf der Suche nach seinem Sohn. Was hat das Verschwinden mit dem Mord an Meral zu tun?

Obwohl alle Indizien für einen Täter sprechen, ist Viktoria nicht zufrieden und ermittelt weiter. Feli ist hingegen überzeugt, dass ihnen der richtige Täter bereits vorliegt. Neben den Schwierigkeiten beim Fall steht auch Privates auf der Agenda. Beide Schwestern haben ein Auge auf Sami geworfen.

"Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache": Übertragung im TV oder Stream?

Die Übertragung von "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache" findet im ZDF statt. Los geht der Krimi pünktlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Parallel kann die Folge auch im ZDF-Livestream verfolgt werden. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache":

Was? "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache "

"Mordsschwestern – ist " Folge? "Phantomschmerz"

"Phantomschmerz" Wann? Freitag, 16. September 2022, um 20.15 Uhr

Freitag, 16. September 2022, um 20.15 Uhr Wo? ZDF

Gibt es eine Wiederholung von "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache"?

"Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache" hört sich prinzipiell gut an, Freitagabend ist aber eher unpassend? Ob es eine Wiederholung direkt im ZDF geben wird, ist bisher noch unklar. Was aber mit Sicherheit gesagt werden kann, "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache" ist auf Abruf in der ZDF-Mediathek verfügbar.