"Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache": Das ist die neue Krimi-Reihe im ZDF

Das ZDF startet in den September mit "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache". Wir haben für Sie alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung und Übertragung der neuen Krimireihe im TV und Stream.

Das deutsche TV-Publikum liebt wenige Dinge so sehr wie einen guten Krimi. Am liebsten gleich eine ganze Krimi-Reihe. Ob verschiedene Tatort-Kommissare, die in ganz Deutschland Kriminalfälle lösen, oder doch lieber kleine Dorfpolizisten, die dauernd mit Mordfällen zu tun haben, wie im neuen Eberhofer-Krimi: Die Zuschauer können nicht genug davon bekommen.

Genau auf diese Vorliebe zielt auch das neue Freitagabend-Programm des ZDF. Ab September wird dort die neue Krimi-Reihe "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" zu sehen sein. Die Sendung könnte für die Fans des Genres durchaus interessant sein. Wir informieren Sie daher an dieser Stelle über die wichtigsten Infos rund um diese neue Krimi-Reihe.

"Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache": Das ist der TV-Termin der neuen Film-Reihe

Die Film-Reihe "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" soll das Freitagabend-Programm im öffentlich-rechtlichen aufbessern. Geplant ist, über den September verteilt an vier verschiedenen Freitagen je eine Folge der Reihe auszustraheln. Angefangen wird mit Freitag, dem 2. September. Wir haben Ihnen hier für den besseren Überblick eine Liste mit den einzelnen Folgen und ihrer Sendetermine zusammengestellt:

Folge 1: "Schwarzer Fisch". Freitag, 2. September, 20.15 Uhr

"Schwarzer Fisch". Freitag, 2. September, 20.15 Uhr Folge 2: "Totalschaden". Freitag, 9. September, 20.15 Uhr

"Totalschaden". Freitag, 9. September, 20.15 Uhr Folge 3: "Phantomschmerz". Freitag, 16. September, 20.15 Uhr

"Phantomschmerz". Freitag, 16. September, 20.15 Uhr Folge 4: "Der dünne Piet". Freitag, 30. September, 20.15 Uhr

Das ist der Cast von "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache": Die Darsteller der verschiedenen Folgen

Den Kern der Krimi-Reihe bilden die Schwestern Viktoria (Lena Dörrie) und Felicitas (Caroline Hanke) Lorentzen. Doch in jeder Folge sind die beiden von anderen Menschen umgeben, die am Fall beteiligt sind, den es zu lösen gilt. Dadurch gibt es für die Zuschauer genügend Abwechslung, denn es sind nicht immer dieselben Charaktere, für die es lediglich jedes Mal einen anderen Fall zu lösen gibt.

Ebenso wie schon bei den einzelnen Folgen von "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" haben wir Ihnen auch zu den beteiligten Schauspielern einen Überblick erstellt:

Rolle Schauspieler Folge Viktoria Lorentzen Lena Dörrie 1-4 Felicitas Lorentzen Caroline Hanke 1-4 Sami Farhadi Tamer Trasoglu 1-4 Dariusz "Dusi" Kowalski Claudiu Mark Draghici 1-4 Julia Dachs Lena Reinhold 1 Robin Carlson Frédéric Brossier 1 Pit Dachs Andy Gätjen 1 Isa Carlon Barbara Krabbe 1 Dr. Meyer-Pritzel Tobias Licht 2 Mia Savchenko Valerie Stoll 2 Sofija Savchenko Masha Tokareva 2 Gregor Braun Christoph Jacobi 2 Sandra Braun Julia Schmidt 2 Dr. Faisal Norouzi Özgür Karadeniz 3 Enissa Walkhoff Jasmin Varul 3 Niels Walkhoff Timo Weisschnur 3 Frerk Mortensen Christian Kerepeszki 3 Frau Kokensteern Lea Sophie Salfeld 3 Kristina Wennescheid Inga Lessmann 4 Piet Siemen Rühaak 4 Olaf Michael Schenk 4 Wiebke Vivien Mahler 4 Richard Wolfgang Hartmann 4

Das ist die Handlung von "Mordsschwestern -Verbrechen is Familiensache"

Die Handlung von "Mordsschwestern" ist weder etwas sonderlich neues, noch einfach nur ein Abklatsch einer bereits bestehenden Serie. Es werden dabei schlicht verschiedene und beliebte Motive der deutschen TV-Landschaft integriert. So sind die beiden Hauptcharaktere ein Geschwisterpaar, zwei Schwestern, die sich jedoch nicht sonderlich leiden mögen. Doch durch äußere Umstände (und die Versetzung der einen Schwester) sind sie dazu gezwungen, zusammenzuarbeiten.

Dazu kommen die üblichen Nebencharaktere aus der Kriminaltechnik, der KriPo, der Forensik und der Familie. Außerdem gibt es in jeder Folge eine Reihe von neuen, mit dem jeweiligen Fall in Verbindung stehender Personen. Es handelt sich also um eine ganz klassische Krimi-Reihe, die das Element des Familien-Dramas miteingebaut hat. Doch zu viel Drama gibt es auch nicht, denn es zeigt sich in den Folgen recht schnell, dass die beiden Schwestern am besten ermitteln, wenn sie zusammenarbeiten.

Übertragung von "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" im TV und Stream

Die Serie ist im TV fast jeden Freitag im September im ZDF zu sehen. Ausgestrahlt werden die Folgen jeweils zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Außerdem ist "Mordsschwestern", ebenso wie andere Produktionen des ZDF, in der ZDF-Mediathek zu sehen. Dort sind die einzelnen Folgen bereits eine Woche vor der Erstausstrahlung im TV verfügbar.

TV-Übertragung: ZDF

Uhrzeit: 20.15 Uhr

Stream: ZDF -Mediathek

Wiederholung von "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache"

Eine Wiederholung der Krimi-Reihe wurde bisher noch nicht bestätigt. Doch ist davon auszugehen, dass die einzelnen Folgen in Zukunft auch auf anderen Sendern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sehen sein werden. Für all diejenigen allerdings, die "Mordsschwestern" zeitnah noch einmal sehen möchten, gibt es das Angebot in der ZDF-Mediathek. Allerdings ist hier nicht geklärt, wie lange die Folgen in der Mediathek verfügbar sein werden. Es ist daher ratsam, nicht zu viel Zeit nach dem Termin der Erstausstrahlung im TV verstreichen zu lassen, wenn man sich die Folge noch einmal im Stream ansehen möchte.