Ministerpräsidentenkonferenz: Diese Beschlüsse sind heute geplant

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz heute geht es nicht nur um die Corona-Pandemie, sondern auch um den Krieg in der Ukraine und hohe Energiekosten. Ein Überblick.

Einmal mehr treffen sich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen virtuell – am Donnerstag sollen die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Diesmal handelt es sich im Gegensatz zu den Verhandlungsrunden seit Pandemie-Beginn jedoch nicht um einen reinen Corona-Gipfel. Denn längst ist das Virus nur noch eines von mehreren drängenden Themen. Auch der Ukraine-Krieg und seine Folgen wollen bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) heute am 17. März 2022 erörtert werden.

Welche Themen stehen bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 17. März an?

Hinsichtlich der künftigen Corona-Politik dreht sich alles um den 20. März, wenn ein Großteil der allgemein verfügten Regeln fallen soll. An diesem Tag wird der dritte und letzte Schritt des großangelegten Lockerungsplans der Bundesregierung gemacht.

Außerdem soll über die Unterbringung der vor dem Ukraine-Krieg nach Deutschland Geflüchteten beraten werden. Ein weiterer Tagesordnungspunkt sind die vor allem infolge der russischen Invasion in der Ukraine rasant gestiegenen Energiekosten. In diesem Zusammenhang geht es auch darum, die Energiewende zu beschleunigen.

MPK-Uhrzeit: Wann beginnt die Ministerpräsidentenkonferenz?

Die Länderchefs sollen sich ab 9.30 Uhr zusammenschließen. Ein Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz ist dann für 14 Uhr vorgesehen. Im Anschluss verkünden der Regierungschef sowie der wegen eines positiven Corona-Tests in Israel festsitzende nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey als seine Stellvertreterin die Ergebnisse.

Corona-Gipfel: Geplante Beschlüsse bei der MPK heute

Offiziell heißt es, alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen würden wegfallen. Dazu zählt die nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtende Home-Office-Regelung. Den Regierungsplänen zufolge sollen Zugangsbeschränkungen der Vergangenheit angehören, dagegen wird die Maskenpflicht in Innenräumen aufrechterhalten.

Justizminister Marco Buschmann ( FDP) sprach im ZDF-„Morgenmagazin“ von zwei Säulen. Demnach soll es im Alltagsleben „so gut wie keine Einschränkungen mehr geben“. Ausnahmen seien Masken und Tests in der Pflege oder in Kliniken. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln müssten Mund und Nase weiter bedeckt werden.

Zudem greife eine Hotspot-Regelung: Setzt sich etwa eine gefährliche neue Virusvariante durch oder das Gesundheitssystem droht überlastet zu werden, könnten weitere Maßnahmen ergriffen werden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zufolge könnten die Länder-Parlamente entsprechende Schritte schnell umsetzen.

Länder wie Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen oder Brandenburg haben bereits betont, vorerst zusätzliche Maßnahmen beibehalten zu wollen. Hier wird es etwa weiterhin Zugangsbeschränkungen geben.

Ukraine auch Thema bei der MPK: Welche Beschlüsse sind zu erwarten?

Das ist wohl die spannendste Frage. Die Länderchefs fordern vom Bund Vorgaben hinsichtlich der Verteilung und Unterbringung der aus der Ukraine geflohenen Kriegsopfer. Bislang werden etwa Hallen und Hotels genutzt, viele Bürger öffnen auch ihre private Tür für die Flüchtlinge.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) nahm die Ampel-Koalition deutlich in die Pflicht: „Vor allem muss der Bund den Ländern und Kommunen die Kosten ersetzen und für eine Registrierung aller Schutzsuchenden sorgen.“ Wahrscheinlich werden auf der Ministerpräsidentenkonferenz erst einmal Pläne erarbeitet und an Scholz herangetragen, konkrete Ergebnisse aber wohl auf sich warten lassen. Auch wenn die Zeit angesichts immer mehr eintreffender Flüchtlinge drängt.

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hatte gerade erst einen gesonderten Gipfel im Kanzleramt ins Gespräch gebracht. Der dpa sagte sie: „Wichtig ist jetzt, dass Bund, Länder, Kommunen, Wohlfahrtsverbände und Hilfsorganisationen beraten, welche Hilfen und Unterstützung für die nächste Zeit vorgehalten werden müssen und welche Bedarfe zu decken sind.“

Ende einer Flucht: Ukrainische Kriegsopfer hoffen auf eine Bleibe in Berlin. Foto: Paul Zinken, dpa

Welche MPK-Beschlüsse sind hinsichtlich der Energiekosten zu erwarten?

Vom saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU), der sich mitten im Wahlkampf befindet, kam zuletzt die Forderung nach einer Spritpreisbremse auf. Derweil setzt Finanzminister Christian Lindner (FDP) auf einen zeitlich befristeten, staatlichen Tankzuschuss. Der Betrag solle direkt beim Bezahlen in der Tankstelle abgezogen werden, der Betreiber kann die Quittung dann bei den Finanzbehörden einreichen. Dem Parteichef zufolge könne der Zuschuss schnell und in der Breite wirken, auch Gewerbetreibende würden profitieren.

Haßelmann setzt sich für ein Energiegeld ein, das den Bürgern direkt Entlastung bringe. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) regt ein Maßnahmenpaket an, wie er der dpa erklärte. Dabei nimmt er drei Aspekte in den Blick: Erleichterungen bei Strom, Wärme und Mobilität, Energieeffizienz und Einsparungen sowie marktwirtschaftliche Impulse.

Auch hier wird wohl noch einige Zeit ins Land gehen, ehe konkrete Schritte erfolgen. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz wird sich aber zeigen, ob die Politik mit einer schnellen Reaktion auf die hohen Spritpreise das für viele Bürger offensichtlichste Kostenproblem in den Vordergrund stellt oder direkt auf eine ganzheitliche Lösung zusteuert.