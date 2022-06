"Ms. Marvel" auf Disney+: Infos zu Start, Folgen, Besetzung und Handlung

Disney+ geht im Juni mit der neuen Serie "Ms. Marvel" an den Start. Hier zeigen wir Ihnen alle Infos rund um Folgen, Besetzung, Handlung und Stream. Außerdem liefern wir Ihnen den offiziellen Trailer.

Der Streaming-Dienst Disney+ hat für 2022 eine neue Serie angekündigt: "Ms. Marvel" wird noch im ersten Halbjahr bei Disney+ veröffentlicht werden. Die Geschichte der Serie basiert auf den Marvel-Comics. An Superhelden-Power wird es "Ms. Marvel" daher nicht fehlen.

Sie möchten wissen, wann "Ms. Marvel" im Stream auf Disney+ läuft? Wie viele Folgen wird es geben? Welche Schauspieler sind dabei? Um was geht es bei "Ms. Marvel"?

Hier haben wir für Sie einen Überblick mit allen wichtigen Infos, die Disney+ zu "Ms. Marvel" bekannt gegeben hat.

Video: SAT.1

Start auf Disney plus: Wann läuft "Ms. Marvel"?

Eigentlich sollte die Superhelden-Serie schon 2021 auf Disney+ anlaufen. Da der Start der Marvel-Serie "Hawkeye" aber auch erst im Dezember 2021 war, wurde die Veröffentlichung von "Ms. Marvel" nach hinten verschoben.

Nun hat Disney+ endlich bekannt gegeben, dass "Ms. Marvel" ab Mittwoch, 8. Juni 2022, zur Verfügung stehen wird.

"Ms. Marvel" hat sechs Folgen

Staffel 1 der Superhelden-Serie "Ms. Marvel" besteht aus insgesamt sechs Folgen, die nach dem Start-Termin wöchentlich bei Disney + abrufbar sein werden.

Die einzelnen Episoden haben zumindest im Moment noch keine Titel, sondern sind schlicht durchnummeriert:

Folge 1: Titel noch unbekannt (8. Juni 2022)

Folge 2: Titel noch unbekannt (15. Juni 2022)

Folge 3: Titel noch unbekannt (22. Juni 2022)

Folge 4: Titel noch unbekannt (29. Juni 2022)

Folge 5: Titel noch unbekannt (6. Juli 2022)

Folge 6: Titel noch unbekannt (13. Juli 2022)

Ob es noch weitere Staffeln von "Ms. Marvel" geben wird, haben bislang weder Disney noch die Marvel-Studios enthüllt.

Übertragung im Stream bei Disney Plus: Wo läuft "Ms. Marvel"?

Wie alle Marvel-Produktionen wird die neue Serie "Ms. Marvel" beim Streaming-Anbieter Disney+ zu sehen sein - in diesem Fall exklusiv. Um die Folgen sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Aktuell zahlt man für ein Abo monatlich € 8,99 beziehungsweise € 89,99 pro Jahr (Preise Stand 31.01.2022)

Durch die Einbeziehung von Disney Star Anfang 2021 hat sich das Angebot nach Angaben von Disney praktisch verdoppelt. Disney Star richtet sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und soll Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios zum Besten geben.

Cast: Wer sind die Darsteller bei "Ms. Marvel"? Die Schauspieler in der Besetzung

Die neue Serie "Ms. Marvel" dreht sich um die Protagonistin Kamala Khan alias Ms. Marvel, deren Rolle von der pakistanisch-kanadischen Schauspielerin Iman Vellani gespielt wird.

Hier ist eine Liste der Schauspieler, die von Disney+ für die Besetzung der Marvel-Serie bestätigt wurden:

Rolle Schauspieler Kamala Khan aka Ms . Marvel Iman Vellani Red Dagger "Kareem" Aramis Knight Amir Khan Saagar Shaikh Kamran Rish Shah Muneeba Khan Zenobia Shroff Yusuf Khan Mohan Kapur Bruno Carrelli Matt Lintz Nakia Yasmeen Fletcher Bruno Carelli Matt Linz Zoe Zimmer Laurel Marsden Assistant Tailor Shaan Merchant Mosque Bro # 2 Rany Abu-Ellniaj Tailor Rakesh Gosain Hasan Fawad Kkan NICE Agent Jason M. Edwards

In weiteren Rollen sind Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer und Nimra Bucha zu sehen. Adil El Arbi und Bilall Fallah, Meera Menon sowie Sharmeen Obaid-Chinoy führen in den einzelnen Foilgen Regie. Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso und Bisha K. Ali sind die ausführenden Produzenten. Co-Executive Producers für die Serie sind Sana Amanat und Trevor Waterson. Bisha K. Ali ist Hauptautorin.

"Ms. Marvel": Das ist die Handlung

In der Superhelden-Serie "Ms. Marvel", die ab Juni 2022 auf Disney+ zu sehen sein wird, geht es um die 16-jährige Amerikanerin mit pakistanischen Wurzeln Kamala Khan. Kamala wächst in Jersey City auf und gilt als gute und fleißige Schülerin. In ihrer Freizeit ist sie eine leidenschaftliche Gamerin und schreibt gerne eigene Fan-Fiction-Geschichten. Vor allem Superhelden wie Captain Marvel haben es Kamala angetan.

Allerdings ist es für Kamala sehr schwer, sich in der Schule und zu Hause anzupassen, bis sie von einem auf den anderen Tag Superkräfte wie ihre großen Vorbilder bekommt. Kamalas Leben ändert sich schlagartig.

Der offizielle Trailer von "Ms. Marvel" auf Disney+