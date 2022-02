"Ms. Marvel": Alle Infos zur neuen Serie auf Disney+

Disney+ geht 2022 mit der neuen Serie "Ms. Marvel" an den Start. Hier zeigen wir Ihnen alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Stream und einen Trailer.

Der Streaming-Dienst Disney+ hat für 2022 eine neue Serie angekündet: "Ms. Marvel" soll noch in diesem Jahr auf Disney+ veröffentlicht werden. Die Geschichte der Serie basiert auf den Marvel-Comics. An Superhelden-Power wird es "Ms. Marvel" daher nicht fehlen.

Sie möchten wissen, wann "Ms. Marvel" im Stream auf Disney+ läuft? Wie viele Folgen wird es geben? Welche Schauspieler sind dabei? Um was geht es bei "Ms. Marvel"?

Hier haben wir für Sie einen Überblick mit allen wichtigen Infos, die bislang von Disney+ zu "Ms. Marvel" bekannt gegeben worden sind.

Video: ProSieben

Ab wann läuft "Ms. Marvel"? Start auf Disney+

Eigentlich sollte die Superhelden-Serie schon 2021 auf Disney+ anlaufen. Da der Start der Marvel-Serie "Hawkeye" aber auch erst im Dezember 2021 war, wurde die Veröffentlichung von "Ms. Marvel" nach hinten verschoben.

Nun hat Disney+ aber bekannt gegeben, dass "Ms. Marvel" ab Sommer 2022 zur Verfügung stehen wird. Sobald es einen genauen Termin zum Start der Serie gibt, werden wir Sie natürlich hier darüber auf dem Laufenden halten.

Wie viele Folgen wird es von "Ms. Marvel" geben?

Staffel 1 der Superhelden-Serie "Ms. Marvel" soll insgesamt aus sechs Folgen bestehen. Voraussichtlich werden alle Folgen zum gleichen Zeitpunkt auf Disney+ veröffentlicht.

Lesen Sie dazu auch

Ob es auch eine weitere Staffel von "Ms. Marvel" geben wird, wurde bislang weder von Disney+, noch von den Marvel-Studios bekannt gegeben.

Wo läuft "Ms. Marvel"?: Übertragung im Stream

Wie alle Marvel-Produktionen, wird die neue Serie "Ms. Marvel" auch beim Streaming-Anbieter Disney+ zu sehen sein. Um alle Folgen sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Disney+ bietet die Möglichkeit, zwischen einem monatlichen Abo für 8,99 Euro, oder einem Jahresabo für 89,90 Euro zu wählen.

Wer sind die Schauspieler bei "Ms. Marvel"? Darsteller in der Besetzung

Die neue Serie "Ms. Marvel" dreht sich um die Protagonistin Kamala Khan alias Ms. Marvel, welche von Iman Vellani gespielt wird.

Hier ist eine Liste der Schauspieler, die von Disney+ für die Besetzung der Marvel-Serie bestätigt wurden:

Rolle Schauspieler Kamala Khan Iman Vellani Kareem Aramis Knight Amir Khan Saagar Shaikh Kamran Rish Shah Muneeba Khan Zenobia Shroff Yusuf Khan Mohan Kapur Bruno Carrelli Matt Lintz Yasmeen Fletcher Laith Naki Azher Usman Travina Springer Nimra Bucha

"Ms. Marvel": Das ist die Handlung

In der Superhelden-Serie "Ms. Marvel", welche ab Sommer 2022 auf Disney+ zu sehen sein wird, geht es um die 16-jährige Amerikanerin mit pakistanischen Wurzeln Kamala Khan. Kamala wächst in Jersey City auf und gilt als gute und fleißige Schülerin. In ihrer Freizeit ist sie eine leidenschaftliche Gamerin und schreibt gerne eigene Fan-Fiction-Geschichten. Vor allem Superhelden wie Captain Marvel haben es Kamala angetan.

Allerdings ist es für Kamala sehr schwer, sich in der Schule und zu Hause anzupassen, bis sie von einem auf den anderen Tag Superkräfte wie ihre großen Vorbilder bekommt. Kamalas Leben ändert sich schlagartig.

Das ist der offizielle Trailer von "Ms. Marvel" auf Disney+