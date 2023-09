MTV Video Music Awards 2023: Alle Gewinner im Überblick

In der vergangenen Nacht wurden die MTV Video Music Awards verliehen. Die wichtigsten Informationen zur Preisverleihung und alle Gewinner im Überblick.

In der Nacht zum Mittwoch fand im amerikanischen New Jersey eine der wichtigsten Preisverleihungen im Musikgeschäft statt: die MTV Video Music Awards. Es war das Jahr der Frauen. Nachdem im vergangenen Jahr bei den wichtigsten Kategorien fast nur männliche Künstler nominiert waren, dominieren in diesem Jahr die Künstlerinnen.

Nicki Minaj moderiert MTV Video Music Awards 2023

Rapperin Nicki Minaj moderierte die MTV Video Music Awards erneut. 2022 war sie bereits gemeinsam mit LL Cool J und Jack Harlow auf der Bühne gestanden.

MTV Video Music Awards 2023: Gewinner

Wie es inzwischen auch bei anderen Preisverleihungen schon fast üblich ist, führt Taylor Swift das Feld der Nominierten an. Sie war in allen acht Hauptkategorien nominiert. Für "Anti-Hero" hat sie die begehrte Trophäe für das Video des Jahres gewonnen. In der Top-Sparte setzte sich die 33-Jährige unter anderem gegen Miley Cyrus ("Flowers"), Nicki Minaj ("Super Freaky Girl") und die Deutsche Kim Petras durch, die gemeinsam mit dem Briten Sam Smith für "Unholy" nominiert war. Swift räumte weitere Preise ab, darunter in den Sparten Song des Jahres und beste Regie.

Die kolumbianische Sängerin Shakira (46) erhielt den Ehrenpreis "Video Vanguard Award". Die Trophäe zollt dem Einfluss des jeweiligen Preisträgers auf die Musikszene Tribut. Zu früheren Gewinnerinnen und Gewinnern zählen Missy Elliott, Jennifer Lopez, Pink, Rihanna, Beyoncé, Justin Timberlake und Madonna. US-Rapper Sean "Diddy" Combs (53) wurde mit dem "Global Icon Award" geehrt.

Das sind alle Gewinner der MTV Video Music Awards 2023:

Video of the Year: Taylor Swift ("Anti-Hero")

("Anti-Hero") Artist of the Year: Taylor Swift

Song of the Year: Taylor Swift ("Anti-Hero")

of the Year: ("Anti-Hero") Best New Artist: Ice Spice

Push Performace of the Year: Tomorrow X Together (" Sugar Rush Ride ")

") Best Collaboration: Karol G, Shakira ("TQG")

("TQG") Best Pop: Taylor Swift ("Anti-Hero")

("Anti-Hero") Best Hip-Hop: Nicki Minaj ("Super Freaky Girl")

("Super Freaky Girl") Best R&B: SZA ("Shirt")

Best Alternative: Lana Del Rey ft. Jon Batiste ("Candy Nacklace")

("Candy Nacklace") Best Rock: Måneskin ("The Loneliest")

Best Latin: Anitta ("Funk Rave")

Best Afrobeats: Rema, Selena Gomez ("Calm Down")

("Calm Down") Best K-Pop: Stray Kids ("S-Class")

Kids ("S-Class") Video for Good: Dove Cameron ("Breakfast")

("Breakfast") Show of the Summer: Taylor Swift

Group of the Year: Blackpink

Album of the Year: Taylor Swift ("Midnights")

("Midnights") Song of the Summer: Jung Kook ft. Latto ("Seven"

of the Summer: Jung Kook ft. Latto ("Seven" Best Direction: Taylor Swift ("Anti-Hero")

("Anti-Hero") Best Cinematography: Taylor Swift ("Anti-Hero")

("Anti-Hero") Best Visual Effects: Taylor Swift ("Anti-Hero")

("Anti-Hero") Best Choreography: Blackpink ("Pink Venom")

Best Art Direction: Doja Cat ("Attention")

Best Editing: Olivia Rodrigo ("Vampire")

("Vampire") Video Vanguard Award: Shakira

Global Icon Award: Diddy

Auftritte bei MTV Video Music Awards 2023

Auch in diesem Jahr performten wieder zahlreiche hochkarätige Stars bei der Preisverleihung. Diese Künstler traten bei den MTV Video Music Awards 2023 auf:

