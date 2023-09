MTV Video Music Awards: Die wichtigsten Infos zur Preisverleihung heute

Heute Nacht werden die MTV Video Music Awards verliehen. Die wichtigsten Infos zu den Nominierten, den Auftritten und dem Livestream zur Preisverleihung.

In der Nacht zum Mittwoch findet im amerikanischen New Jersey eine der wichtigsten Preisverleihungen im Musikgeschäft statt: die MTV Video Music Awards. Dabei scheint es das Jahr der Frauen zu werden. Nachdem im vergangenen Jahr bei den wichtigsten Kategorien fast nur männliche Künstler nominiert waren, dominieren in diesem Jahr die Künstlerinnen.

Nicki Minaj moderiert MTV Video Music Awards 2023

Rapperin Nicki Minaj moderiert die MTV Video Music Awards erneut. 2022 stand sie bereits gemeinsam mit LL Cool J und Jack Harlow auf der Bühne.

MTV Video Music Awards 2023: Nominierte

Wie es inzwischen auch bei anderen Preisverleihungen schon fast üblich ist, führt Taylor Swift das Feld der Nominierten an. Sie ist in allen acht Hauptkategorien nominiert – darunter auch die begehrte Auszeichnung "Künstler/Künstlerin des Jahres". Ihr Song "Anti-Hero" ist in sieben weiteren Kategorien nominiert. Mit sechs Nominierungen folgt RnB-Sängerin SZA auf Taylor Swift. Auch eine Deutsche kann sich Hoffnungen auf MTV Video Music Awards machen. Denn Kim Petras ist zusammen mit Sam Smith fünfmal nominiert. Überraschend ist, dass andere Weltstars in diesem Jahr nur in der zweiten Reihe stehen. Ed Sheeran, Dua Lipa, Drake und Harry Styles sind jeweils nur zweimal nominiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung US-Musikerin Taylor Swift hat beim Musikstreaming-Marktführer Spotify einen weiteren Rekord aufgestellt. Video: dpa

Bis zum 1. September konnten Fans für ihre Favoriten abstimmen. Ein Auszug der Kategorien und Nominierten im Überblick:

Video des Jahres:

Doja Cat – "Attention"

Miley Cyrus – "Flowers"

– "Flowers" Nicki Minaj – "Super Freaky Girl"

– "Super Freaky Girl" Olivia Rodrigo – "vampire"

– "vampire" Sam Smith , Kim Petras – "Unholy"

, – "Unholy" SZA – "Kill Bill"

Taylor Swift – "Anti-Hero"

Künstler/Künstlerin des Jahres:

Lesen Sie dazu auch

Beyoncé

Doja Cat

KAROL G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Song des Jahres:

Miley Cyrus – "Flowers"

– "Flowers" Olivia Rodrigo – "vampire"

– "vampire" Rema & Selena Gomez – "Calm Down"

– "Calm Down" Sam Smith , Kim Petras – "Unholy"

, – "Unholy" Steve Lacy – "Bad Habit"

– "Bad Habit" SZA – "Kill Bill"

Taylor Swift – "Anti-Hero"

Beste/r Newcomer/in:

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Bester Pop-Song:

Demi Lovato – " Swine "

– " " Dua Lipa – "Dance The Night (From Barbie The Album)"

– "Dance The Night (From Barbie The Album)" Ed Sheeran – "Eyes Closed"

– "Eyes Closed" Miley Cyrus – "Flowers"

– "Flowers" Olivia Rodrigo – "vampire"

– "vampire" P!NK – "TRUSTFALL"

Taylor Swift – "Anti-Hero"

Bester Hip-Hop-Song:

Diddy ft. Bryson Tiller , Ashanti , Yung Miami – "Gotta Move On"

, , Yung – "Gotta Move On" DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – "STAYING ALIVE"

– "STAYING ALIVE" GloRilla & Cardi B – "Tomorrow 2"

– "Tomorrow 2" Lil Uzi Vert – "Just Wanna Rock"

– "Just Wanna Rock" Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX – "Kant Nobody"

ft. & DMX – "Kant Nobody" Metro Boomin ft Future – "Superhero (Heroes and Villains)"

Nicki Minaj – "Super Freaky Girl

Bester RnB-Song:

Alicia Keys ft. Lucky Daye – "Stay"

ft. – "Stay" Chlöe ft. Chris Brown – "How Does It Feel"

– "How Does It Feel" Metro Boomin with The Weeknd , 21 Savage, and Diddy – "Creepin' (Remix)"

, 21 Savage, and Diddy – "Creepin' (Remix)" SZA – "Shirt"

Toosii – "Favorite Song "

" Yung Bleu & Nicki Minaj – "Love In The Way"

Bester Alternativer Song:

blink-182 – "EDGING"

boygenius – "the film"

Fall Out Boy – "Hold Me Like A Grudge"

– "Hold Me Like A Grudge" Lana Del Rey ft. Jon Batiste – "Candy Necklace"

– "Candy Necklace" Paramore – "This Is Why"

Thirty Seconds To Mars – "Stuck"

Bester Rock-Song:

Foo Fighters – "The Teacher"

– "The Teacher" Linkin Park – "Lost (Original Version)"

– "Lost (Original Version)" Red Hot Chili Peppers – "Tippa My Tongue"

– "Tippa My Tongue" Måneskin – "THE LONELIEST"

Metallica – "Lux Æterna"

– "Lux Æterna" Muse – "You Make Me Feel Like It's Halloween"

Auftritte bei MTV Video Music Awards 2023

Auch in diesem Jahr performen wieder zahlreiche hochkarätige Stars bei der Preisverleihung. Diese Künstler werden bei den MTV Video Music Awards 2023 auftreten:

A Boogie Wit da Hoodie

Anitta

Cardi B and Megan Thee Stallion

and Demi Lovato

Diddy

DMC

Doja Cat

Doug E. Fresh

Fall Out Boy

Future

Grandmaster Flash and the Furious Five

Kaliii

KAROL G

Kelsea Ballerini

Lil Wayne

LL Cool J

Måneskin

Metro Boomin

NAV

Nicki Minaj

NLE Choppa

Olivia Rodrigo

Peso Pluma

Reneé Rapp

Sabrina Carpenter

Shakira

Stray Kids

Swae Lee

The Warning

TOMORROW X TOGETHER

MTV Video Music Awards 2023 im Livestream

MTV überträgt die Preisverleihung live im Fernsehen. Ab 0.30 Uhr wird eine Pre-Show ausgestrahlt, von 2 bis 5 Uhr wird dann die Preisverleihung aus New Jersey übertragen. Das TV-Programm von MTV wird auch online auf der Homepage des Senders in einem Livestream gezeigt.