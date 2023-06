Droht bald Mücken- oder Zeckenplage?

Friedrich-Loeffler-Instituts

Das bisherige Wetter in Deutschland in diesem Jahr lässt sich schnell zusammenfassen: Milder Winter und nasser Frühling. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) waren die Temperaturen im Januar 2023 im Durchschnitt vier Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 – also so hoch wie in einem typischen März. Nach Angaben des DWD gab es im Frühling besonders viel Niederschlag. Im März regnete es so viel wie seit 2001 nicht mehr.

Mücken und Zecken: Prognose für diesen Sommer

Sind das gute Bedingungen für Insekten? Noch lasse sich das nicht sicher voraussagen, sagte Dr. Helge Kampen, Leiter des Labors für medizinische Entomologie des Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald, gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Die meisten der 52 in Deutschland heimischen Steckmückenarten hätten ihren Stoffwechsel im Winter auf Ruhe programmiert. Milde Temperaturen würden den Organismus also eher durcheinanderbringen.

