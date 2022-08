Mücken vermiesen Touristen die Urlaubsstimmung in der Toskana

Mücken trüben die Urlaubsstimmung in der Toskana. Der Küstenort Orbetello wird aktuell von einer Mückenplage heimgesucht. Auch Rom könnte bald betroffen sein.

Die Toskana ist ein Touristenmagnet und im August besonders beleibt. Doch in diesem Jahr könnte einigen Touristen die Urlaubslaune vergehen. Denn der Küstenort Orbetello leidet unter einer schweren Mückenplage. Die Gemeinde hat bereits Maßnahmen ergriffen. Doch helfen scheinen die nicht.

Mückenplage in der Toskana: Am Abend ist es am schlimmsten

Vor allem am Abend tauchen die Insekten auf und belagern in Schwärmen Parkbänke, Laternenpfähle und Autos. "Seit fast einem Monat ist es unmöglich, an der Lagune entlang zu gehen, weil sie komplett von Mücken befallen ist", wird ein Einwohner in der italienischen Zeitung Il Fatto Quotidiano zitiert. Man könne nicht mehr im Freien essen oder einen Aperitif trinken. Zudem müsse man in der Wohnung das Licht früh ausschalten, um keine Mückenschwärme anzulocken. Mittlerweile sei die Situation so extrem geworden, dass viele Läden und Restaurants um 21 Uhr schließen.

Die Gründe für die Mückenplage sind Experten zufolge die hohen Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit, die die Vermehrung und die Ausbreitung der Insekten begünstigten. Wie Il Fatto Quotidiano berichtet, habe die Hitze die Anwesenheit von natürlichen Feinden der Mücken, wie Fledermäuse, Frösche, Vögel und Ameisen, reduziert.

Zur Bekämpfung der Mücken wurde in der Nacht auf Donnerstag bereits zum vierten Mal innerhalb kurzer Zeit eine sogenannte Entwesung mit Pestiziden im Zentrum von Orbetello und an der Lagune durchgeführt. Vermutlich war das auch nicht die letzte Maßnahme. Wenn es so weitergehe wie bisher, müsse man alle drei Tage eine Entwesung durchführen, sagte er Bürgermeister von Orbetello, Andrea Casamenti, laut Il Fatto Quotidiano.

Tourismus bricht wegen Mückenplage in Italien ein

Auch die Gastronomen und Hoteliers in Orbetello leiden unter der Mückenplage. Immer weniger Urlauber würden am Abend Essen gehen, um nicht zerstochen zu werden. Das berichteten mehrere Restaurantbesitzer der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Die Umsätze seien um 60 Prozent zurückgegangen, sagte ein Restaurantbesitzer der Zeitung.

Mückenplage bald auch in Rom?

Auch Rom könnte bald ein ähnliches Problem bekommen. Wegen der Umwelt- und Klimaeigenschaften könnte auch die italienische Hauptstadt gefährdet sein. Feuchte Hitze und Gewässer bilden einen idealen Lebensraum für die Vermehrung und Ausbreitung von Mücken.

