Maskierte machen in Firma hunderttausende Euro Beute

Unbekannte sind in Mühlacker (Enzkreis) gewaltsam in eine Firma eingedrungen und haben Beute im Wert von mehreren hunderttausend Euro gemacht. In der Transportfirma sollen sie einen Mitarbeiter mit Reizgas besprüht und mehrere Wertgegenstände an sich genommen haben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die maskierten Täter flüchteten anschließend in einem Kleintransporter, der in Tatortnähe geparkt war.

Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Um welche gestohlenen Gegenstände es sich genau handelt, blieb zunächst unklar. Auch wie die drei am Donnerstag genau in die Firma eingedrungen sind, blieb offen. Bei einer Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Diese blieb zunächst ohne Erfolg.