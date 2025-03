Hund greift 77-Jährige an und beißt ihr ins Gesicht

Ein Hund hat eine Frau in Müllheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) angegriffen und sie mehrfach im Gesicht gebissen. Das Tier sei am Freitagnachmittag von einem Grundstück aus unvermittelt auf die Fußgängerin zugerannt und an ihr hochgesprungen, teilte die Polizei mit. Der Hund habe die 77-Jährige dann umgeworfen und gebissen. Demnach ließ er erst ab, als die 29 Jahre alte Hundehalterin und ein Begleiter ihn von der Seniorin wegrissen.

Der Rettungsdienst habe die verletzte Frau in ein Spezialklinikum gebracht. Die Polizei ermittelt gegen die Hundehalterin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen. Um welche Hunderasse es sich handelte, blieb zunächst unklar.