Auto fährt in Sitzbank: Mutter und Kind schwer verletzt

Eine Mutter und ihr Kind saßen gerade auf einer Bank, als diese von einem Auto gerammt wurde. Beide wurden schwer verletzt. Die Hintergründe sind unklar.

Am Mittwochnachmittag hat sich in München ein folgenschwerer Unfall ereignet. In Sendling wurden eine 33 Jahre alte Mutter und ihre drei Jahre alte Tochter schwer verletzt. Mutter und Kind hatten auf einer Bank in der Meindlstraße gesessen als diese von einem Auto gerammt wurde. Das teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

München: Auto fährt in Sitzbank – Mutter und Kind im Krankenhaus

Passantinnen und Passanten hatten die Mutter und ihr Kind betreut, ehe die Rettungskräfte eintrafen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden anschließend ins Krankenhaus geblieben.

Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt. Sie wurde am Unfallort von der Feuerwehr und Einsatzkräften betreut. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.