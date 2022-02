München Mord - Dolce Vita im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 26.2.22 den Krimi "München Mord - Dolce Vita". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Krimifans, aufgepasst: Im ZDF läuft Ende Februar "München-Mord - Dolce Vita". Wann genau ist der TV-Termin? Auf welche Darsteller können Sie sich freuen? Welche Handlung erwartet Sie? Gibt es die Möglichkeit, den Krimi auch vorab oder später als Stream in der ZDF-Mediathek anzuschauen? Lesen Sie in diesem Text alle Antworten.

TV-Termin: "München Mord - Dolce Vita" heute im ZDF und als Stream in der Mediathek

" München Mord - Dolce Vita" kommt heute, am Samstag, 26. Februar 2022, im ZDF zur Ausstrahlung. Die Episode startet um 20.15 Uhr und hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden. Wer am Samstag schon etwas anderes vorhat, der kann sich den Krimi auch bequem im Internet anschauen. Das ZDF stellt ihn als kostenlosen Stream in die Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "München Mord - Dolce Vita"

Es ist ein Fall, der viele Rätsel aufgibt. Und einer, der im Kommissariat höchst unterschiedlich bewertet wird. Während die Kommissare Flierl, Neuhauser und Schaller den Mord an einem bis dato unbekannten Mann unbedingt aufdecken möchten, erkennt Oberkriminalrat Zangal gar keine Möglichkeit dazu. Zu viel sei unklar: Der Mann, der dreimal von einem Auto überfahren wurde, trägt weder Ausweisdokumente bei sich, noch gibt seine Kleidung Anhaltspunkte für die Identität. Die Etiketten seines Maßanzugs wurden beseitigt.

Video: dpa

Die Ermittlerinnen und Ermittler geben sich damit nicht zufrieden. Sie beschließen, auf eigene Faust weiter zu ermitteln. Schnell kommen sie einem Steuerberater auf die Schliche. Was weiß er über den Mord? Hat er etwas was damit zu tun?

Derweil macht Pathologe Dr. Laicher beim Toten zwei interessante Entdeckungen: einen auffälligen Leberfleck und 25 000 Euro, die in den Maßanzug eingearbeitet sind. Die Anzeichen verdichten sich schließlich immer mehr, dass es einen Zusammenhang mit der italienischen Mafia gibt. Die Ermittlungen werden von Minute zu Minute brenzliger - auch für das Ermittlerteam.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "München Mord - Dolce Vita" im Cast

Angelika Flierl - Bernadette Heerwagen

- Harald Neuhauser - Marcus Mittermeier

- Ludwig Schaller - Alexander Held

- Helmut Zangel - Christoph Süß

Maria - Carol Schuler

Maurizio - Miguel Abrantes Ostrowski

Fidelius Aubacher - Jacob Matschenz

Karli Kirschhuber - Alexander Duda

Duda Commissario Quehenberger - Antonio Putignano

Frau Lechner - Caroline Ebner

Lucio Fontano - Harry Baer

Dr. Laicher - Michele Cuciuffo

Josef Aubacher - Gerd Lohmeyer

Theresia Aubacher - Christiane Blumhoff

"München Mord - Dolce Vita" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie freuen sich auf "München Mord - Dolce Vita", der Samstagabend ist aber schon anderweitig verplant? Kein Problem: Sie finden den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

(AZ)