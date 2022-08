"München Mord - Schwarze Rosen": TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung und alle Infos

"München Mord - Schwarze Rosen" läuft Ende August im ZDF. Wir haben alle Infos zum TV-Termin, zur Besetzung, zur Handlung zur Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung hier für Sie.

Ende August geht im ZDF der 15. Teil der Kriminalfilmreihe " München Mord" an den Start. Der Film wurde zeitgleich mit der darauffolgenden Folge namens "Damit ihr nachts ruhig schlafen könnt" in Bayern gedreht. Die Reihe gehört zu den ZDF-Samstagskrimis, zu denen unter anderem auch "Ein starkes Team", "Erzgebirgskrimi" und die "Ostfrieslandkrimis" gehören.

Wann gibt es "München Mord - Schwarze Rosen" erstmals im TV zu sehen? Welche Darsteller gehören zur Besetzung des Krimis und wie sieht die Handlung aus? Kann man den Film auch in der Wiederholung sehen? Wir beantworten diese Fragen hier für Sie und haben außerdem alle Infos zum neuen Samstagskrimi für Sie.

"München Mord - Schwarze Rosen": TV-Termin im ZDF

Die 15. Folge der Reihe "München Mord" namens "Schwarze Rosen" ist am 27. August 2022 um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Die Regie führte Jan Fehse, der vor und neben seiner Karriere als Regisseur als Kameramann gearbeitet hat und in dieser Rolle auch an verschiedenen Krimis wie dem "Tatort" beteiligt war.

Übertragung von "München Mord - Schwarze Rosen" live im TV und Stream

Sie können die neueste Ausgabe von "München Mord" am Samstag natürlich wie gewohnt im TV im Zweiten verfolgen. Neben der Übertragung im Fernsehen haben Sie allerdings auch die Möglichkeit, den Krimi im Live-Stream des ZDF zu sehen. Genau wie die TV-Übertragung wird der Stream über den Rundfunkbeitrag finanziert und kann im gesamten Bundesgebiet ohne zusätzliche Kosten abgerufen werden.

Wiederholung von "München Mord - Schwarze Rosen": Ganze Folge auf Abruf

Sollten Sie am 27. August 2022 keine Zeit haben, dann brauchen Sie auf der Suche nach einer Wiederholung nicht lange die Fernsehzeitung durchblättern. Denn "München Mord - Schwarze Rosen" gibt es schon seit dem 20. August 2022 in der ZDF-Mediathek zu sehen. Der Krimi ist dort noch bis zum 19. August 2023 auf Abruf verfügbar.

Handlung von "München Mord - Schwarze Rosen": Worum geht es in dem Samstagskrimi?

Die Klubbesitzerin Patrizia Wolff wird bei einem Raubüberfall erschossen, bei dem der Täter gerade einmal 300 Euro erbeuten konnte. Schnell rückt ein Hauptverdächtiger ins Visier: Die DNA von Lutz Werneck wurde am Tatort gefunden, woraufhin Ludwig Schaller, Angelika Flierl und Harald Neuhauser ihn beschatten. Das Team war vom K11 um ihre Mithilfe gebeten worden. Als Angelika Flierl einen möglichen Komplizen von Werneck verfolgt, wird sie plötzlich von hinten niedergestreckt. Nach dem Angriff finden die Ermittler heraus, dass das K11 bereits vorher von einem möglichen Mittäter wussten, die Informationen jedoch nicht weitergegeben haben.

Neben der Suche nach dem Mörder von Patrizia Wollf sehen sich die Kommissare auch mit persönlichen Problemen konfrontiert. Flierl macht sich nach ihrer Verletzung Gedanken über ihr Leben und denkt darüber nach, ihre Karriere als Polizistin aufzugeben. Das löst vor allem bei Neuhauser Panik aus, der mit der Situation nicht umzugehen weiß.

Darsteller von "München Mord - Schwarze Rosen": Schauspieler in der Besetzung

Bernadette Heerwagen, Marcus Mittermeier und Alexander Held sind die Hauptdarsteller des Krimis und übernehmen die Rollen des Ermittler-Trios aus Flierl, Neuhauser und Schaller. Das sind die Darsteller in "München Mord - Schwarze Rosen" im Überblick:

Bernadette Heerwagen als Angelika Flierl

als Marcus Mittermeier als Harald Neuhauser

als Alexander Held als Ludwig Schaller

als Christoph Süß als Helmut Zangel

als Helmut Zangel Jenny Schily als Anita Jandl

Sinja Dieks als Nike Hagen

als Eckhard Preuß als Lutz Werneck

als Ursula Gottwald als Patrizia „Patti“ Wolff

als Patrizia „Patti“ Wolff Florian Brückner als Moritz Jandl

als Christian Schneller als Gustav "Gloria" Kolleck

als Sarah Thonig als Tanja Endress

als Annabel Faber als Maria Schladner

als Maria Schladner Thomas Schwendemann als Tätowierer

(AZ)