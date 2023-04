Schauspiel-Star aus "Die Wicherts von nebenan": Maria Sebaldt ist tot

Durch Rollen wie in "Die Wicherst von nebenan" und "Der Hauptmann von Köpenick" begeisterte Maria Sebaldt ein breites Publikum. Nun ist die Schauspielerin gestorben.

Maria Sebaldt ist tot. Die Schauspielerin verstarb am 4. April im Alter von 92 Jahren. Das teilte das ZDF unter Berufung auf Sebaldts Familie mit. Demnach wurde die geborene Berlinerin, die in den letzten zwei Jahren in einer Seniorenresidenz im Landkreis München lebte, bereits beerdigt. Am 26. April wäre sie 93 Jahre alt geworden.

Maria Sebaldt ist tot: Die Schauspielerin drehte an der Seite von Heinz Rühmann und Peter Alexander

Sebaldt hatte ihre Schauspiel-Karriere Anfang der 50er-Jahre gestartet. Sie wurde schnell einem breiteren Publikum bekannt, was sie unter anderem der Rolle in dem Klassiker "Der Hauptmann von Köpenick" (1956) an der Seite von Heinz Rühmann zu verdanken hatte. Sie wirkte auch bei "Hoppla, jetzt kommt Eddie" (1958) mit Eddie Constantine und in der kultigen Komödie "Charleys Tante" (1963) mit Peter Alexander mit.

In den 1980er-Jahren feierte die Schauspielerin nach einer Pause ein Comeback. Im ZDF nahm sie bei "Die Wicherts von nebenan" eine ihrer größten Rollen ein. In der Serie wurde das Alltagsleben einer Familie am Stadtrand von West-Berlin skizziert. Sebaldt verkörperte die patente Mutter der Familie. Es wurden insgesamt 49 Folgen und ein Pilotfilm veröffentlicht. Auch in der ZDF-Serie "Ich heiratete eine Familie" begeisterte die Schauspielerin ein breites Publikum.

Tod von Schauspielerin Maria Sebaldt: Sie lernte ihre große Liebe am Set kennen

An einem Filmset lernte Sebaldt ihre große Liebe kennen. 1965 heiratete sie den Schauspieler Robert Freitag, der aus seiner ersten Ehe zwei Söhne mit in die Familie brachte. Zusammen bekam das Paar eine Tochter. Nach der Hochzeit zog sich Sebaldt weitgehend aus dem Showgeschäft zurück und kümmerte sich um die Familie. Nach ihrem Comeback spielte sie allerdings bis ins hohe Alter. 2014 hatte sie noch für "Das Traumschiff" vor der Kamera gestanden.

Freitag verstarb 2010 im Alter von 94 Jahren. Sebaldt wurde nun auf dem Waldfriedhof in Grünwald bei München neben dem Grab ihres Mannes beigesetzt.

