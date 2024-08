Münzschatz in Glottertal ausgehoben

Jahrhunderte alte Münzen sind Anfang Mai bei der Verlegung einer Leitung in der Nähe eines Schwimmbades in Glottertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) entdeckt worden. Nach Auskunft des Landesamtes für Denkmalpflege (LAD) handelt es sich um rund 1600 Münzen, die um 1320 in den Münzstätten Breisach, Zofingen und Freiburg geprägt wurden.

«Daneben gibt es noch vereinzelte Münzen aus Basel, St. Gallen, Zürich, Laufenburg und Colmar», sagte Andreas Haasis-Berner, Archäologe am LAD. Zum Wert der Münzen sagte Haasis-Berner: «Man hätte etwa 150 Schafe mit den Münzen kaufen können.»