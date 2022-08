Darum schläft Elon Musks Mutter in der Garage

Elon Musk ist steinreich. Ein Gästezimmer hat er aber nicht. Wie der Milliardär lebt und was seine Mutter über ihn sagt.

Von wegen Supervilla mit allerlei Protz und Prunk – hätte man bei einem Vermögen von rund 260 Milliarden Dollar schließlich vermuten können. Aber nein: Elon Musk, 51, Tesla-Chef und SpaceX-Gründer, soll relativ bescheiden leben. In einem Tiny House in Texas, das gerade einmal 50.000 Dollar kostet und das er von SpaceX gemietet hat. Nur: Das Häuschen hat keinen Platz für Besucher, geschweige denn ein Gästezimmer. Wenn Mama Musk zu Besuch kommt, schläft sie in der Garage, wie sie eben in einem Interview mit der Zeitung The Times ausgeplaudert hat. Was das denn für eine Garage ist, wo sie steht und ob Maye Musk dann neben dem Tesla ihres Sohnes träumt, ist nicht bekannt.

Elon Musk macht 9-Minuten-Flug mit Privatjet

Den Wohnstil ihres Buben kommentiert die 74-Jährige übrigens so: „Man kann kein schickes Haus in der Nähe einer Raketenbasis haben.“ Ist klar. Ihr schwerreicher Sohnemann sei ohnehin nicht an Besitztümern interessiert. Und Elon Musk selbst verriet vor kurzem, dass er bei Freunden schlafe, wenn er in der Bay Area rund um San Francisco, wo sich der größte Teil der Tesla-Technikwerke befindet, unterwegs sei.

Klingt nach einem ziemlich bodenständigen Typen – wären da nicht diese anderen Geschichten ... Erst vor kurzem soll Musk eine Strecke von rund 60 Kilometern mit seinem Privatjet zurückgelegt haben. Neun Minuten hat das gedauert. Und dann ist da noch die Sache mit Manchester United: Musk hatte angekündigt, den englischen Fußballklub kaufen zu wollen – was er dann aber doch nicht gemacht hat. An den Finanzen scheiterte es sicher nicht, das nötige Kleingeld hat er auf dem Konto. Was er nicht hat: Platz für Mama.

