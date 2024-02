iPhone: Wie kann man den Diebstahlschutz aktivieren?

Handys wie das iPhone sind begehrt - auch unter Langfingern. Apple bietet seinen Kunden aber einen Diebstahlschutz. Wie lässt sich dieser aktivieren?

Jedes neue iPhone ist direkt mit Verkaufsstart der Renner. Telefonieren wird bei den Modellen aus dem Hause Apple – wie auch bei den Android-Modellen – zur Nebensache. Es gibt beinahe nichts, was mit den Endgeräten nicht geht.

So sind sie ständiger Begleiter und schon beinahe der treueste Freund, der wirklich überall dabei ist. Allerdings sind die Handys mittlerweile auch entsprechend teuer, sogar vierstellige Summen werden schon aufgerufen.

Die Vielfalt an Funktionen und auch der Wert machen also nicht nur die iPhones besonders begehrt. Folglich heißt es auch: Obacht vor Langfingern, die an jeder Ecke lauern können.

Diebstahlschutz bei iPhone: Funktion muss aktiviert werden

Wenn das iPhone dann doch einmal in die falschen Hände geraten ist, sollen dem Dieb aber nicht auch noch alle gespeicherten und zuweilen sehr persönlichen Daten in die Hände fallen. Also gilt es zumindest den Inhalt des Handys zu schützen. Das funktioniert mit dem Diebstahlschutz. Aber wie lässt sich der aktivieren?

Wie Apple auf seiner Support-Seite informiert, soll mithilfe dieses Diebstahlschutzes verhindert werden, dass ein Dieb, der den Code kennt und sich somit Zugriff auf die Inhalte verschaffen kann, wichtige Änderungen am Account des Besitzers oder am iPhone selbst vornehmen kann.

Apple bietet Diebstahlschutz bei iPhone: Unterschied zwischen vertrauten und anderen Orten

Genannt werden zwei Optionen. So erfordern manche Aktionen, wie der Zugriff auf gespeicherte Passwörter und Kreditkarten, eine biometrische Authentifizierung mit Face ID oder Touch ID, ohne Code-Alternative oder Fallback – auf diese Features kann also nur der Besitzer zugreifen.

Außerdem muss bei einigen Aktionen bezüglich der Sicherheit zunächst eine Stunde gewartet werden, bevor eine zweite Authentifizierung per Face ID oder Touch ID möglich ist. Als Beispiel erwähnt Apple die Änderung des Apple-ID-Passworts. Dies soll gewährleisten, dass dem Besitzer genug Zeit bleibt, um das Gerät als gestohlen zu markieren.

Diese zusätzlichen Schritte sind an einem vertrauten Ort nicht erforderlich, so dass der iPhone-Inhaber dort nicht diese Sicherheits-Umwege nehmen muss. Als vertraute Orte gelten jene Plätze, an denen das Gerät regelmäßig verwendet wird, also neben dem Zuhause auch der Arbeitsplatz.

Diebstahlschutz bei iPhone aktivieren: Mehrere Voraussetzungen und drei Schritte

Laut Apple ist der Schutz vor gestohlenen Geräten ab der Version iOS 17.3 verfügbar. Dieser muss allerdings aktiviert werden, bevor das Gerät verloren geht oder gestohlen wird.

Um diesen Schutz einschalten zu können, gibt es jedoch einige Voraussetzungen. So muss die Zwei-Faktor-Authentifizierung für die eigene Apple-ID verwendet und ein Gerätecode, Face ID oder Touch ID, "Wo ist?" und die Option "Wichtige Orte" in den Ortungsdiensten eingerichtet oder aktiviert werden.

Dann braucht es noch drei Schritte bis zum Diebstahlschutz:

"Einstellungen" aufrufen und auf "Face ID & Code" tippen

eigenen Gerätecode eingeben

auf "Schutz für gestohlene Geräte" tippen

So wird die Funktion eingeschaltet und kann später auf demselben Weg auch wieder deaktiviert werden.

Wichtig zu wissen bei aktiviertem Diebstahlschutz:

Abseits der vertrauten Orte wird beim Versuch der Deaktivierung des Schutzes eine Verzögerungszeit gestartet, bevor der Schritt vollzogen werden kann.

Für bestimmte Aktionen sind abseits der vertrauten Orte zusätzliche Sicherheitsanforderungen nötig, so muss sich der Nutzer etwa mit Face ID oder Touch ID authentifizieren.

Der Schutz muss erst deaktiviert werden, wenn das iPhone verkauft, verschenkt oder in Zahlung gegeben werden soll.

Ein weiterer Tipp, um im Falle eines Diebstahls nicht völlig blank dazustehen: Die Daten können im Vorfeld gesichert werden, etwa über ein Backup. Dieser Schritt empfiehlt sich auch, wenn das iPhone wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden soll.

Interessant ist auch die Funktion, das WLAN-Passwort zu teilen. Mit einem einfachen Trick lässt sich das WLAN-Signal verbessern.