Multimillionär rast – und muss 90.000 Franken Strafe zahlen

In Sachen Steuern lässt sich Deutschland nicht lumpen, unter den Industrieländern bürdet nur Belgien seinen Bürgern mehr in Sachen Abgaben und Sozialleistungen auf. Schaut man auf die Schweiz, wo der Durchschnittsverdienst fast schon doppelt so hoch ist, die monatlichen Abzüge aber nur die Hälfte betragen, kommen einem fast die Tränen. Aber man darf nicht nur jammern. Denn Deutschland kann im Vergleich zur Schweiz auch günstig, etwa wenn es um Strafen im Straßenverkehr geht. Wer in Deutschland innerorts 27 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt und erwischt wird, dem droht ein Bußgeld von 180 Euro. Für Verkehrssünder in der Schweiz hört sich das geradezu paradiesisch an, erst recht, wenn man viel Geld oder sehr viel Geld verdient.

Ein französischer Geschäftsmann ist zu 90.000 Franken wegen eines Tempoverstosses verurteilt

So geschehen einem sehr reichen französischen Geschäftsmann, der seit 20 Jahren in der Schweiz lebt und in Lausanne mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Sein Vergehen: Er war in einer 50er-Zone mit 77 Kilometern pro Stunde unterwegs und dabei geblitzt worden, wie die französischsprachige Schweizer Zeitung 24 Heures berichtete. Das war im August 2024. Ein Schweizer Gericht verurteilte den Multimillionär nun zu einer Bußgeldzahlung von 10.000 Franken und zusätzlich zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 2.000 Franken. Macht zusammen 90.000 Franken oder 95.000 Euro, wobei die Strafe auf Bewährung ausgesetzt ist. Falls der Geschäftsmann in den nächsten drei Jahren noch einmal als Temposünder auffällt, wird sie fällig. Wie 24 Heures berichtet hat, soll der Mann schon einmal zu einer Strafe von 60.000 Franken verurteilt worden sein. Im Verhältnis dazu klingen die 180 Euro in Deutschland wie ein Schnäppchen.