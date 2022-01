Infos zu "Murmel Mania" 2022: Sendetermine, Kandidaten, Moderator

"Murmel Mania" 2022: RTL bringt Staffel 2 der Kleinkugel-Sause ins Rollen. Sendetermine? Kandidaten? Wiederholung? Übertragung im TV und Stream? Moderator? Hier finden Sie alles - kompakt und knackig.

"Murmel Mania" 2022: Andere Murmelbahnen, neue Challenges und höhere Gewinne für den guten Zweck - RTL verspricht eine runderneuerte Staffel 2 der Show mit den kleinen Kugeln. Hier erfahren Sie alles, was für Sie ins Rollen gebracht wird.

"Murmel Mania" 2022: Die Sendetermine auf RTL

"Murmel Mania" läuft seit Freitag, 21. Januar 2022, auf RTL. Anschließend laufen die restlichen drei Folgen immer freitags, ebenfalls zur Primetime.

Show 1 am Freitag, 21.1.2022, 20.15 Uhr

S how 2 am Freitag, 28.1.2022, 20.15 Uhr

Show 3 am Freitag, 4.2.2022, 20.15 Uhr

Im großen Finale am Freitag, 11.2.2022, um 20.15 Uhr treten die Erstplatzierten der vergangenen drei Shows gegeneinander an und können ihre Gewinnsumme um bis 100.000 Euro erhöhen.

Kandidaten bei "Murmel Mania" 2022

Show 1

Verona Pooth

Wigald Boning

Osan Yaran

Gewinner von Show 1: Osan Yaran

Show 2



Matze Knop

Hardy Krüger Jr.

Oliver Pocher

Show 3

Evelyn Burdecki

Chantal Janzen

Detlef Steves

Show 4

Im Finale treten die jeweiligen Sieger der Shows 1-3 gegeneinander an.

"Murmel Mania" 2022: Moderator bei Staffel 2 ist Chris Tall

Chris Tall heißt im wirklichen Leben Christopher Nast. Der Stand-up- und Film-Komiker wurde am 4. Mai 1991 in Hamburg geboren. 2013 bekam er den RTL-Comedypreis, 2016 wurde er als Bester Newcomer mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet.

Chris Tall trat mehrfach in Stefan Raabs Show " TV total" auf. Von Anfang an hat er stark polarisiert. Er rief beispielsweise ausdrücklich dazu auf, Witze über "alle" zu machen - also "über Behinderte, über Schwule, über Schwarze". Der Comedian neigt ständig zu saftigen Provokationen. Bei einer Show in Köln soll er mit dem Spruch „Wir fackeln heute die Bude ab – also quasi ’ne Chris-Tall-Nacht!“ auf die Novemberpogrome von 1938 angespielt haben.

Seine absichtlichen Grenzverletzungen hat Chris Tall zu seinem Markenkern gemacht - er nimmt bei vielen Auftritten die Publikumsreaktion "Darf er das?" sozusagen vorweg. Die Floskel ist in vielen sozialen Medien weite verbreitet und gilt als "charakteristischer Ausspruch" des Comedians.

Chris Tall nahm an den Comedy-Shows "NightWash" und "Quatsch Comedy Club" teil. 2015 brachte er sein Buch "Selfie von Mutti! Wenn Eltern cool sein wollen" heraus, seit 2016 tritt er mit einem Bühnenprogramm gleichen Titels auf. Seit September 2019 hat er bei Amazon Prime Video seine eigene Show "Chris Tall presents", bei der er in jeder Folge einen anderen Comedian vorstellt.

Übertragung von "Murmel Mania" 2022 im TV und Stream. Gibt es eine Wiederholung?

Sie können die Show völlig normal im linearen TV-Programm von RTL verfolgen. Falls Sie sich den Zeitpunkt selbst aussuchen wollen, steht Ihnen der Streaming-Dienst RTL+ zur Verfügung. Der sorgt auch für die Wiederholung nach der Erstausstrahlung.

RTL+ hieß bis Anfang November "TVNow". Diie Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Das bisher im TVNow-Paket angebotene Paket "Live Only" für € 2,99 ist bei RTL+ aus der Preisliste verschwunden. Es gibt aber nach wie vor die "Premium"-Version für € 4,99 pro Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ "Premium Duo". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat.