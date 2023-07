Diese Musicals werden 2023 in Deutschland gezeigt

Hier finden Sie eine Liste der wichtigste Musicals, die 2023 in Deutschland gespielt werden. Dazu gehören sowohl die Klassiker als auch einige neue Stücke, die in diesem Jahr Premiere feiern.

In Deutschland erfreuen sich Musicals seit Jahren großer Beliebtheit. Für einige der Klassiker, wie etwa den "König der Löwen", fahren Besucher aus ganz Deutschland nach Hamburg. Viele dieser Stücke werden schon jahrelang in den Metropolen des Landes aufgeführt. Doch Musical-Aufführungen beschränken sich nicht mehr nur auf wenige Städte. Es gibt auch solche, die auf Tournee durchs ganze Land ziehen und so Musicals zu Menschen bringen, die sonst vielleicht nie eines besucht hätten.

Auch 2023 gibt es für Liebhaber dieser Kunst wieder ein pralles Angebot. Neben den vielen großen Aufführungen, die man in den Augen vieler "einfach einmal gesehen haben muss" gibt es auch wieder einige Musical-Premieren. Hier finden Sie eine Liste, die Ihnen eine Übersicht über das diesjährige Musical-Angebot in Deutschland bietet.

Liste der Musicals 2023 in Deutschland

Die meisten Musicals werden über einen längeren Zeitraum in derselben Stadt aufgeführt. So kommen die Zuschauer beispielsweise schon seit mehr als 30 Jahren nach Bochum, um den "Starlight Express" zu sehen. Die neuen und alten dieser Musicals, die auf den großen Bühnen der Republik aufgeführt werden, finden Sie hier in unserer Liste:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Disneys "Der König der Löwen" in Hamburg

Das Kult-Musical zu Disneys "Der König der Löwen" wurde unter Mitwirkung des legendären Sir Elton John geschrieben. Bereits 1997 wurde das Stück am Broadway in New York uraufgeführt, seit 2001 ist es auch in Hamburg zu sehen. Seitdem wurde das Musical in der Hansestadt mehrere tausend Male aufgeführt. Der Erfolg des Musicals liegt sicherlich auch daran, dass sich die Story an die des gleichnamigen Zeichentrickfilms hält, der für viele eine wichtige Erinnerung an die eigene Kindheit darstellt.

Stadt: Hamburg

Theater: Theater im Hafen Hamburg

Tickets: Tickets ab 73,99 Euro

"Mamma Mia!" in Hamburg

Das auf den Welthits der Schwedischen Pop-Band "ABBA" basierende Musical ist eines der erfolgreichsten der Welt. Die Geschichte des Stückes dreht sich um die alleinerziehende Mutter Donna und ihre Tochter Sophie, die gerade ihre Hochzeit plant. Das Musical ist so erfolgreich, dass auch mehrere Kinofilme dazu gedreht wurden. Für diese konnten Superstars wie Maryl Streep und Pierce Brosnan gewonnen werden. Nachdem das Stück bereits 2002 das erste Mal in Hamburg aufgeführt worden war, ist es nun in die Stadt zurückgekehrt.

Stadt: Hamburg

Theater: Stage Theater Neue Flora

Tickets: Tickets ab 56,99 Euro

"Hamilton" in Hamburg

Die Geschichte dreht sich um das aufregende Leben eines der Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika, Alexander Hamilton. Der als Waisenjunge aufgewachsene Hamilton schaffte es, zum ersten amerikanischen Finanzminister zu werden. Sein inspirierendes Leben fand allerdings ein tragisches Ende in einem Duell mit dem Vizepräsidenten der USA. Seit 2022 ist das Musical, welches 2015 in Amerika uraufgeführt wurde, auch in Deutschland zu sehen.

Stadt: Hamburg

Theater: Operettenhaus

Tickets: Tickets ab 78,99 Euro

"Die Eiskönigin" in Hamburg

Die neueste Musical-Adaption eines Disneyfilms wird seit 2021 in Deutschland aufgeführt. Die Handlung folgt der im englischen Original "Frozen" genannten Films. Die Aufführungsdauer wurde aufgrund des großen Erfolgs bei den Zuschauern nun bis Anfang 2024 verlängert.

Stadt: Hamburg

Theater: Stage Theater an der Elbe

Tickets: Tickets ab 69,90 Euro

"Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg

" Harry Potter"-Schöpferin J.K. Rowling hat neben ihren Romanen auch an einem Musical mitgewirkt. Die Geschichte ist eine Fortsetzung der berühmten Geschichte rund um die Hogwarts-Schüler und spielt 19 Jahre nach den Ereignissen des letzten "Harry Potter"-Bandes. Das Besondere an dem Stück war lange Zeit, dass es als zweiteilige Aufführung gezeigt wurde. Doch mittlerweile wurde dies auf eine kompakte Vorstellung verkürzt, die an nur einem Nachmittag oder Abend gesehen werden kann.

Stadt: Hamburg

Theater: Theater am Grossmarkt

Tickets: Tickets ab 59,90 Euro

"Tanz der Vampire" in Stuttgart

Beim "Tanz der Vampire" handelt es sich um ein deutsches Musical, welches bereits 1997 uraufgeführt wurde. Das Stück spielt für das maximale Vampir-Erlebnis in Transsilvanien und erzählt die Geschichte von zwei Studenten und ihrem Professor, die in die Gewalt der Untoten geraten.

Stadt: Stuttgart

Theater: Stage Palladium Theater

Tickets: Tickets ab 59,98 Euro

Disney Musical "Tarzan" in Stuttgart

Nachdem der Disneyfilm "Tarzan" in den 90er Jahren ein riesen Erfolg war, machte Phil Collins, der die Musik beigesteuert hatte, kurzerhand ein Musical daraus. Die Geschichte dreht sich um den Waisenjungen Tarzan, der im afrikanischen Dschungel von Gorillas aufgezogen wurde. Es kommt jedoch irgendwann der Punkt in seinem Leben, an dem er sich zwischen der Welt der Affen und der der Menschen entscheiden muss.

Stadt: Stuttgart

Theater: Stage Palladium Theater

Tickets: Tickets ab 66,99 Euro

"Tina - Das Tina Turner Musical" in Stuttgart

Das Musical stellt das bewegte Leben der Rock'n'Roll Legende Tina Turner dar. In Deutschland wurde das Stück eigentlich schon 2019 in Hamburg uraufgeführt. Doch nun ist es umgezogen und hat in Stuttgart ein neues Zuhause gefunden.

Stadt: Stuttgart

Theater: Stage Apollo Theater

Tickets: Tickets ab 66,99 Euro

"Blue Man Group" in Berlin

Ganz anders als die von bekannten Künstlern ins Leben gerufenen Musicals wie "Tarzan" oder "Der König der Löwen", ist die "Blue Man Group" aus den Aktionen einiger Performance-Künstler entstanden. Diese arbeiteten sich zunächst in New York Anfang der 90er Jahre hoch und schafften es dann, mit ihrem Programm zu expandieren. Die Mischung aus Musik und Performance unter Einbezug des Publikums wird auch in der deutschen Hauptstadt seit 2004 aufgeführt.

Stadt: Berlin

Theater: Stage Bluemax Theater

Tickets: Tickets ab 49,99 Euro

"Romeo & Julia" in Berlin

Es ist die wohl bekannteste Liebesgeschichte der Welt. Unzählige Werke der Literatur, Theaterstücke, Opern und selbstverständlich auch Musicals wurden von "Romeo und Julia" inspiriert. Diese neue Interpretation bringt etwas frischen Wind in die Geschichte und feiert 2023 ihre Premiere in Berlin.

Stadt: Berlin

Theater: Stage Theater des Westens

Tickets: Tickets ab 49,99 Euro

"Starlight Express" in Bochum

Das Musical basiert auf der Musik des Emmy-, Oscar-, Tony-, und Grammy-Preisträgers Andrew Lloyd Webber. Auch in Deutschland fand das Musical schnell Anklang und 1988 wurde dafür sogar eigens das "Starlight Express Theater" gebaut. In diesem wird das Stück auch heute noch aufgeführt. Damit hält "Starlight Express" den Rekord für die längste Spielzeit eines Musicals an einem Ort.

Stadt: Bochum

Theater: Starlight Express Theater

Theater Tickets: Tickets ab 43,50 Euro

"Abenteuerland" in Düsseldorf

Die deutschen Pop-Giganten von "Pur" bekommen ihr eigenes Musical. "Abenteuerland", das nach einem Album der Band benannt wurde, erzählt, untermalt von mehr als 30 Songs der Gruppe um Sänger Hartmut Engler, die Geschichte der Familie Schirmer, bei der gleich drei Generationen unter einem Dach leben. Die großen und kleinen Sorgen der Familienmitglieder werden dargestellt. Es ist ein Musical, das auf Emotionen setzt.

Stadt: Düsseldorf

Theater: Capitol Theater Düsseldorf

Tickets: Tickets ab 39,90 Euro

Musicals in Deutschland: Tourneen

Auch 2023 gibt es wieder zahlreiche Musicals, die durch das Land ziehen. Diese Tourneen haben den Vorteil, dass sie auch an Orte führen, an denen normalerweise keine Musicals zu sehen sind. Die Aufführungen erreichen also eine Zielgruppe, die sonst wenig mit dieser Art von Unterhaltung konfrontiert wird. Welche Musicals dieses Jahr wieder durch Deutschland ziehen, haben wir hier für Sie zusammengetragen:

"Martin Luther King Chor-Musical"

Dieses Musical erzählt die Geschichte und den Kampf des berühmtesten Bürgerrechtlers der USA. Als kirchlich assoziiertes Projekt ist es geprägt vom Chorgesang, der den Ereignissen die ihnen zustehende Würde auf der Bühne verleiht. Das Musical ist bereits seit einigen Jahren auf Tournee und startet damit im März 2023 mit einer neuen Runde durch die Bundesrepublik.

"Die Udo Jürgens-Story"

Nicht so historisch bedeutsam wie Martin Luther King, doch nichtsdestotrotz von großer Bedeutung für die Deutschen: Udo Jürgens wird mit einem eigenen Musical geehrt. Es geht seit einigen Jahren durch das ganze Land auf Tour und ist auch 2023 wieder an zahlreichen Orten zu sehen.

"Cirque du Soleil: Crystal"

Der "Cirque du Soleil" ist ein weltbekannter Zirkus, der durch seine Akrobaten zahllose Zuschauer begeistert hat. Bei "Cirque du Soleil: Crystal" wird diese Performance nun aufs Eis verlegt. Zu den gewohnten Akrobaten gesellen sich also nun Profi-Eiskunstläufer mit dazu, die eine zauberhafte Show aufs Eis bringen. An der gewohnten Zirkus-Akrobatik mangelt es aber dennoch nicht. Allerdings gibt es nur sehr wenige Auftritte in Deutschland, denn die Tournee umspannt auch den Rest der Welt.

Zeitraum: 22.02.23 - 26.02.23 ( Stuttgart ) und 30.03.32 - 02.04.23 ( Hamburg )

"Flashdance - Das Musical"

Das Musical bringt den Film aus den 80ern auf die Bühne. Die Geschichte handelt von einer jungen Frau, die tagsüber als Schweißerin und nachts als Tänzerin arbeitet. Die perfekte Vorlage für ein Musical also!

"West Side Story"

Das Musical wurde schon vor mehr als unglaublichen 60 Jahren aufgeführt. Bereits im Jahr 1957 fand die Uraufführung des Klassikers statt, das kurioserweise zunächst den Titel "East Side Story" tragen sollte. Eine Version des Musicals ist jetzt auch in Deutschland auf Tournee.

"Das Phantom der Oper"

Ebenfalls ein absoluter Klassiker der Musical-Geschichte: Das Stück von Deborah Sasson und Jochen Sautter, welches auf den Arbeiten eines französischen Schriftstellers basiert, ist eines der bekanntesten und am häufigsten aufgeführten Musicals überhaupt. Eine neue Chance darauf das Stück zu sehen, bietet nun die Tour des Musicals durch Deutschland.

"All You Need Is Love"

Wenn es ein Udo Jürgens-Musical und ein PUR-Musical gibt, dann muss es selbstverständlich auch ein Beatles-Musical geben. "All You Need Is Love" ist eine Inszenierung, die auf einigen der vielen, vielen Hits der vier Jungs aus England basiert. Das Musical tourt allerdings nur kurze Zeit in Deutschland und zieht dann weiter.