Diese Musicals können Sie 2024 in Deutschland besuchen

In Deutschland erfreuen sich Musicals seit vielen Jahren einer kontinuierlich wachsenden Beliebtheit. Einige der Klassiker locken Besucher in die verschiedensten Ecken des Landes. Viele dieser Aufführungen werden seit langem erfolgreich in den großen Metropolen aufgeführt. Allerdings sind Musical-Aufführungen nicht mehr ausschließlich auf wenige Städte beschränkt. Tourneen durch das gesamte Land ermöglichen es, Musicals zu einem breiten Publikum zu bringen, das vielleicht sonst nie die Gelegenheit dazu gehabt hätte.

Auch im Jahr 2024 erwartet Liebhaber der musikalischen Unterhaltung ein vielfältiges Angebot. Neben den etablierten Großproduktionen, die von vielen als "must-see" betrachtet werden, stehen auch einige Musical-Premieren auf dem Programm. Hier finden Sie eine Übersicht über die diesjährigen Musical-Angebote in Deutschland.

Liste der Musicals 2024 in Deutschland

Einige Aufführungen ziehen jedes Jahr Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland nach Hamburg, Stuttgart oder auch nach Berlin. Ab und an entwickeln sich auch neue Stücke zu wahren Zuschauermagneten. Hier finden Sie neue und alte Musicals, die 2024 in Deutschland aufgeführt werden, im Überblick:

"Disneys DIE EISKÖNIGIN - Das Musical" in Hamburg

Nachdem Anna und Elsa bereits auf dem Broadway triumphierten, gibt es nun auch die Musical-Adaption des Animationsfilms im Stage Theater an der Elbe in Hamburg. "Die Eiskönigin" von Disney erzählt die Geschichte zweier Schwestern, die zwar sehr unterschiedlich, aber dennoch untrennbar miteinander verbunden sind. Begleitet von Schneemann Olaf, Kristoff und seinem Rentier Sven begeben sich Anna und Elsa auf ein musikalisches Abenteuer voller Magie.

Stadt: Hamburg

Theater: Stage Theater an der Elbe

Ticket: Tickets ab 56,99 Euro

"Disneys Musical TARZAN" in Stuttgart

Seit 2008 erfreut sich Disneys Musical "Tarzan" in Deutschland großer Beliebtheit. Im Jahr 2013 hatte das Stuttgarter Publikum erstmals die Gelegenheit, das Musical mit Luftakrobatik, einer Liebesgeschichte und der Musik von Phil Collins hautnah zu erleben. Es entwickelte sich zu einem der populärsten Musicals überhaupt in Stuttgart. Zehn Jahre später bringt Stage Entertainment Germany diese Show zurück und lässt die Lianen erneut in der Landeshauptstadt schwingen: Das Musical "Disneys Tarzan" löste im Herbst 2023 "Tanz der Vampire" nach zwei Jahren Spielzeit ab und ist nun im Stage Palladium Theater zu sehen.

Stadt: Stuttgart

Theater: Stage Palladium Theater

Ticket: Tickets ab 56,99 Euro

"Ku'damm 59 - Das Musical" in Berlin

"KU'DAMM 56 – DAS MUSICAL" bringt die erfolgreiche ZDF-Serie aus dem Jahr 2016 auf die Musicalbühne. Die Handlung konzentriert sich auf die Familie Schöllack im Berlin der Nachkriegszeit, insbesondere im Jahr 1956, in dem Caterina Schöllack ihre Tanzschule Galant am Ku’damm leitet und das Leben ihrer drei Töchter streng kontrolliert. Die Autorin Annette Hess entführt das Publikum auf eine fesselnde Zeitreise und wirft dabei zeitlose Fragen zur Gleichberechtigung und Selbstbestimmung auf.

Stadt: Berlin

Theater: Stage Palladium Theater

Ticket: Tickets ab 49,99 Euro

"Tanz der Vampire - Das Musical" in Hamburg

"Tanz der Vampire" ist ein deutsches Musical, das erstmals im Jahr 1997 aufgeführt wurde. Die Handlung entfaltet sich in Transsilvanien und dreht sich - wie der Name schon verrät - um Vampire. Im Mittelpunkt der Handlung stehen zwei Studenten und ihr Professor, die in die Fänge der Untoten geraten.

Stadt: Hamburg

Theater: Stage Operettenhaus

Ticket: Tickets ab 56,99 Euro

"Disneys HERCULES" in Hamburg

In Hamburg stellt Stage Entertainment die erstmalige Weltpremiere eines Musicals von Disney vor. Die Geschichte von Disneys HERCULES erzählt von einem Halbgott, der sich auf die Reise begibt, um sowohl sich selbst als auch seinen Platz in der Welt zu entdecken.

Stadt: Hamburg

Theater: Stage Theater Neue Flora

Ticket: Tickets ab 49,99 Euro

"& JULIA - Das Musical" in Hamburg

Stellen Sie sich vor, Julia bekäme nach Romeos Tod eine zweite Chance auf Leben und Liebe – genau das wird in der neuen Geschichte von Julia thematisiert. Diese Produktion verwandelt das Ende von Shakespeares berühmter Liebesgeschichte in den Beginn einer Komödie, in der das 16. Jahrhundert auf die Welt der Popkultur trifft. Nach dem tragischen Ende mit Romeo entscheidet sich Julia, das Drama in Verona hinter sich zu lassen und nach Paris zu fliehen. Dort erlebt sie neue Abenteuer, meistert Herausforderungen, erhält eine zweite Chance und gewinnt das Selbstvertrauen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Ab Herbst 2024 wird die Musical-Inszenierung unter dem Titel "& JULIA – Das Musical" in Hamburg präsentiert.

Stadt: Hamburg

Theater: Stage Operettenhaus

Ticket: Tickets ab 59,99 Euro

"Fluch der Karibik – in Concert Live to Film" in Nürnberg

Der erste Teil der "Fluch der Karibik"-Reihe, die in den vergangenen Jahren die Konzertsäle erobert hat, kehrt im Mai erneut in die Meistersingerhalle zurück. Die exzentrisch-charismatische Figur des Piratenkapitäns Jack Sparrow, im Original dargestellt von Johnny Depp, hat dem Hause Disney einen der größten Kinoerfolge beschert. Das Filmspektakel wird nun live erlebbar. Die Original-Tonspur wurde reduziert, um den Fokus auf die Live-Musik zu legen.

Stadt: Nürnberg

Theater: Meistersingerhalle

Ticket: Tickets ab 51 Euro

"TINA - Das Original Tina Turner Musical" in Stuttgart

Dieses Bühnen-Musical enthüllt die bislang unerzählte Geschichte einer Frau, die es gewagt hat, die Grenzen von Alter, Geschlecht und Hautfarbe zu überwinden. Mit 12 Grammy Awards und über 180 Millionen verkauften Tonträgern zählt Tina Turner zu den größten Weltstars aller Zeiten. Ihre Konzertkartenverkäufe übertreffen die jedes anderen Solokünstlers in der Musikgeschichte. "TINA – Das Tina Turner Musical" bringt das Leben und die Welthits der Künstlerin, darunter "The Best" und "Proud Mary", auf die Bühne des Stage Palladium Theaters in Stuttgart.

Stadt: Stuttgart

Theater: Stage Apollo Theater

Ticket: Tickets ab 56,99 Euro

Musicals in Deutschland: Das sind die Tourneen in 2024

Beliebte und etablierte Musicals sind öfters auf Tour - nicht nur auf der ganzen Welt, sondern auch bei uns in Deutschland. Hier stellen wir Ihnen die verschiedenen Musicalstücke, die 2024 in ganz Deutschland auf Tour gehen, in einem Überblick vor:

"Mamma Mia!" auf Tour

Das Musical, das auf den Welthits der schwedischen Pop-Band "ABBA" basiert, zählt zu den erfolgreichsten weltweit. Im Fokus der Handlung steht die alleinerziehende Mutter Donna und ihre Tochter Sophie, die ihre Hochzeit plant. Wegen der Beliebtheit des Musicals wurden auch mehrere Kinofilme produziert, in denen Stars wie Meryl Streep und Pierce Brosnan mitwirkten.

"Aladin - das Musical" im Theater Liberi auf Tour

Das Theater Liberi, bekannt für seine Familienmusicals, präsentiert die berühmte Geschichte aus 1001 Nacht in einer zeitgemäßen Interpretation. Über den Mut, das eigene Schicksal zu verändern: Das Musical "Aladin" entführt das Publikum in eine Welt voller Abenteuer und Magie.

"Flashdance - What A Feeling - Das Musical" auf Tour

Der Kult-Film "Flashdance" wird von ShowSlot auf großer Tournee präsentiert. Auch die musikalische Adaption lebt von der aus dem Film bekannten Musik. Die junge Alexandra "Alex" Owens lebt in Pittsburgh und arbeitet als Schweißerin. Doch Alex hegt große Träume: Sie strebt nach Unabhängigkeit, Liebe und einer Karriere am "Pittsburgh Conservatory of Dance". Durch die Hilfe ihres Chefs und Freundes Nick ergattert sie einen Termin zum Vortanzen. Allerdings hat sich Alex das Tanzen ohne professionellen Unterricht selbst beigebracht. Auch die Choreografie für das Vorsprechen hat sie eigenständig entworfen.