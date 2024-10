Alexander Klaws: Auch Misserfolge sind wichtig für Erfolg

Für den Hamburger Sänger und Schauspieler Alexander Klaws (41) sind auch Misserfolge wichtig, um erfolgreich sein zu können. Es sei deshalb wichtig, sie auch einfach zuzulassen, sagte Klaws der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. «Man kann Dinge, die mal nicht so funktionieren, einfach auf sich wirken lassen und daraus lernen, was man beim nächsten Mal anders macht. Und die gehören einfach dazu.» Ohne sie wisse man den Erfolg deutlich weniger zu schätzen.

Eine zweite wichtige Sache sei Leidenschaft. «Ich glaube, man ist nicht erfolgreich, wenn man nicht das macht, was man liebt. Und ich liebe das, was ich tue. Und dementsprechend suche ich mir die Rollen, die ich spiele, auch genauso aus.» Er könne sonst nicht auf hohem Level erfolgreich sein. «Ich lasse immer mein letztes Hemd da.»

Alexander Klaws wurde 2003 als Sieger der ersten Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) bei RTL bekannt. Seitdem ist er vor allem auf Musicalbühnen in viele Rollen geschlüpft, darunter Tarzan, Alfred aus «Tanz der Vampire» und Sam in «Ghost». 2025 wird er für 15 Gastspiele in Stuttgart erneut zum Tarzan.