Aloha Heja He! Über Tiktok in die chinesischen Charts

Wie ein 30 Jahre alter deutscher Schlager in China zum Hit wurde und was die Plattform Tiktok damit zu tun hat.

Der größte deutsche Star in China ist einer, der in Deutschland gar kein so großer Star ist. Es ist das Tischtennis-Ass Timo Boll.

Der aber bekommt jetzt Konkurrenz von Rock-Sänger Achim Reichel, der munter auf die 80 zugeht. Sein nicht mehr ganz taufrisches Seemannslied „Aloha Heja He“ hat sich 30 Jahre nach der Uraufführung an die Spitze der chinesischen Charts gesetzt. Er sei ein „büsschen euphorisiert“, sagt Reichel. Groß in Fernost wurde sein Lied durch die Video-Plattform TikTok. Ein bekannter Nutzer hatte ein Video online gestellt und „Aloha Heja He“ als Hintergrundmusik eingesetzt. Die Antwort auf die Frage, warum Chinesen ausgerechnet jetzt deutsche Matrosen-Romantik mitsingen, hat es über die Weltmeere allerdings noch nicht zurück in Reichels Heimathafen Hamburg geschafft. Unklar.

„Aloha Heja He“ ein Stück für jedermann und jedefrau

Hierzulande ist „Aloha Heja He“ ein Stück für jedermann und jedefrau zum gemeinschaftlichen Gesange bei Hochzeiten und runden Geburtstagen, allerdings erst zur späten Stunde, wenn der Wirt das dritte Fass Bier hereinrollt. Das könnte auch im Reich der Mitte der Grund sein, warum das Lied ins Ohr geht.

Vor Boll und Reichel war übrigens – und das ist keine Überraschung – Bier der größte deutsche Exportschlager. Die Kolonialherren hatten es Ende des 19. Jahrhunderts nach China mitgebracht. Im Ersten Weltkrieg mussten die Deutschen wieder gehen, aber ihr Bier blieb. Etwas mehr als 100 Jahre später kommt aus Deutschland das passende Liedgut hinterher. Das ist aber nicht schlimm, denn in China wird in langen Epochen gedacht. „Es war ’ne harte Überfahrt“, singt Reichel in der zweiten Strophe. Genau das denken sich auch viele Hobby-Kapitäne am Morgen nach der Nacht mit „Aloha Heja He“. Für kurze Zeit haben sie das Paradies gesehen.

