Musik bei der Krönung von Charles III.: Diese Musik-Acts treten auf

Am 6. Mai findet die Krönung von König Charles III. statt. Welche Musik-Acts bei der Zeremonie auftreten und welche Musik gespielt wird, erfahren Sie hier.

Großbritannien steht Anfang Mai vor einem Jahrhundert-Ereignis: König Charles III. wird gekrönt. Die letzte Krönung im britischen Königshaus fand 1953 statt und am 6. Mai 2023 wird diese Ehre nun dem 74-jährigen Charles zu Teil.

Welche Musik wird bei den Krönungsfeierlichkeiten gespielt? Welche Sänger, Bands und Komponisten begleiten König Charles und seine Gäste während dieses Ereignisses? Zum Konzert auf Schloss Windsor erscheinen mehrere Top-Künstler, die sich Charles der BBC zufolge zum Teil selbst ausgesucht haben soll. Alle Infos dazu finden Sie in diesem Artikel.

Musik zur Krönung von Charles III.: Diese Musiker treten auf

Bei einer solchen Festlichkeit muss nicht nur die Gäste-Liste stimmen, auch die Musik-Acts sollten weise gewählt sein. So ganz steht das Line-Up für den großen Tag noch nicht fest. Nichtsdestotrotz haben bereits einige Größen aus der Musik-Branche zugesagt und werden im Zuge der Festlichkeiten in Schloss Windsor auf der Bühne stehen. Jeder Musiker bringt dabei seinen ganz persönlichen Musikstil mit.

Regelrechte Weltstars treten für König Charles bei der Zeremonie auf: Die Teilnahme von Music-Acts wie der Band "Take That", Lionel Richie und Katy Perry ist bestätigt. Neben den lockeren und fröhlichen Klängen von Rock, Soul und Pop darf zwischendurch auch die nötige Dramatik nicht fehlen: So sind Komponist Alexis Ffrench, Sängerin Freya Ridings und Opernsänger Bryn Terfel und Andrea Bocelli ebenfalls Teil des royalen Line-Ups.

Einer offiziellen Mitteilung aus dem Palast zufolge soll sich Charles insgesamt zwölf Musikstücke ausgesucht haben, eines davon wird eine Hymne von Komponist Andrew Lloyd Webber sein. Außerdem soll es auch ein kleines bisschen exotisch werden: Ein griechisch-orthodoxes Kirchenstück soll Charles verstorben Vater Prinz Philip ehren, der nämlich auch griechische Wurzeln hatte.

Diese Musiker sind bereits bestätigt:

Musik-Act Genre "Take That" Pop , Rock Lionel Richie Soul, Pop Katy Perry Pop Alexis Ffrench Klassik Freya Ridings Alternative/Indie Bryn Terfel Klassik (Oper) Andrea Bocelli Klassik (Oper) Andrew Lloyd Webber Klassik

König Charles hat Musik selbst ausgewählt

Wie bereits erwähnt hat sich König Charles die Musik-Acts selbst mit ausgesucht, um bei den Krönungsfestlichkeiten für die richtige Stimmung zu sorgen. Es würde wohl kaum einer bestreiten, dass ihm die Auswahl gut gelungen ist - der Mix aus verschiedenen Genres und Styles deckt nahezu jeden Musikgeschmack ab und es steht auch für jede erdenkliche Situation der richtige Künstler parat. Doch wie kommt König Charles überhaupt an Weltstars wie Lionel Richie oder Katy Perry?

Musik-Acts stehen im Kontakt zu König Charles

Einige Musiker kennen König Charles auch näher oder stehen zumindest in einer engeren Verbindung mit ihm. Lionel Richie und Katy Perry sind beispielweise beide Vorstände in unterschiedlichen Stiftungen, welche Charles selbst ins Leben gerufen hat.

Der Opernsänger Andrea Bocelli ist außerdem bereits mit den musikalischen Vorlieben des britischen Königshauses vertraut, da er bereits mehrfach für Queen Elisabeth II. seine Gesang zum Besten gab. Es ist bekannt, dass König Charles ebenfalls ein Fan von klassischer Musik ist. Wie die Liste der Musik-Acts beweist, hört der englische König aber auch gerne den ein oder anderen modernen Song.

Wenn Sie die Zeremonie und die musikalische Untermalung live erleben möchten, können Sie die Übertragung der Krönung von Charles live im TV und Stream verfolgen. Sat.1 berichtet live aus London über das royale Event.