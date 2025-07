Die Amigos aus Hessen auf Platz eins

In den deutschen Album-Charts gibt es einen Neueinsteiger an der Spitze: Die Amigos aus Hessen schaffen es mit ihrem Album «Lebe jetzt» auf Platz eins, wie in Baden-Baden die Chartsermittler von GfK Entertainment mitteilten. Hinter dem Duo volkstümlicher Schlagermusik stecken die Brüder Karl-Heinz (76) und Bernd Ulrich (74) aus dem mittelhessischen Hungen.

Auf Platz zwei rangiert - ebenfalls neu eingestiegen - Bonez MC & LX mit «Dumm aber doppelt». Von Platz eins auf die drei fällt hingegen der Soundtrack zur Netflix-Produktion «KPop Demon Hunters».

Alex Warren bleibt die Nummer eins bei den Singles

Bereits die achte Woche in Serie thront Alex Warren mit «Ordinary» an der Spitze der Single-Charts – kein anderer Song war 2025 laut GfK Entertainment häufiger auf der Eins. Dahinter klettern HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast mit «Golden» von der Vier auf Platz zwei. Der Berliner Sänger Zartmann ist mit seinem Hit «Tau mich auf» weiterhin Dritter.