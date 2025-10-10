Die No Angels veröffentlichen einen neuen Song

Die Kult-Popband No Angels veröffentlicht einen neuen Song - und verbindet damit eine besondere Botschaft. Das Lied «I still believe», das am Freitag erscheint, soll ein Hoffnungszeichen setzen und auf die Situation von Kindern auf der ganzen Welt aufmerksam machen. Es ist die Hymne für den diesjährigen RTL-Spendenmarathon, wie Sender und Band nun mitteilten. Es sei der erste neue Song der No Angels seit 2021. Der Spendenmarathon, bei dem für notleidende Kinder gesammelt wird, ist eines der größten Charity-Ereignisse des Jahres.

«In der heutigen Zeit ist es unmöglich, die schlimmen Ereignisse auf der Welt zu übersehen. Sei es in Gaza, der Ukraine oder anderswo. Überall leiden Kinder unermesslich», sagte Band-Mitglied Sandy Mölling. «Davor dürfen wir die Augen nicht verschließen», forderte sie. Mit dem Lied wollen die Musikerinnen aber ein Zeichen setzen und sagen, dass es dennoch noch Hoffnung gibt. «Ich wünsche mir, dass der Song die Menschen tröstet, ihnen Kraft gibt und sie sich verstanden fühlen», erklärte Bandkollegin Nadja Benaissa.

Zurück zu den Anfängen

Ganz nebenbei führte die Arbeit an dem Lied die Sängerinnen emotional zurück zu ihren Anfängen. «Wir haben uns gefühlt wie vor 25 Jahren bei "Daylight in your Eyes". Jede von uns kann sich so sehr mit dem Song identifizieren», berichtete Sängerin Lucy Diakovska. Die No Angels waren im Jahr 2000 aus der Castingshow «Popstars» hervorgegangen. Mit «Daylight in your Eyes» landeten sie ihren ersten großen Hit und wurden zur wohl erfolgreichsten Frauenband Deutschlands.

Der RTL-Spendenmarathon beginnt am 20. November um 18 Uhr. Es ist die bereits 30. Ausgabe der Charity-Aktion, die erneut von Wolfram Kons präsentiert wird. Der neue No-Angels-Song wird sie musikalisch untermalen. Zudem wird die Band das Lied im Studio präsentieren.