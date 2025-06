Fans feiern neue Roxette-Sängerin

Beim ersten Deutschlandkonzert seit dem Tod von Sängerin Marie Fredriksson hat Roxette die Fans begeistert. Nun mit Lena Philipsson als Frontfrau präsentierte Mastermind Per Gessle in München einen Hit nach dem anderen, darunter «The Look», «Joyride» oder «It must have been love». Dabei hatte Philipsson die Fans schnell auf ihrer Seite: Schon nach dem zweiten Lied, als die 59-Jährige bei «Sleeping in my car» ihr gesangliches Können und ihre jahrzehntelange Bühnenerfahrung zeigte, jubelte ihr die Menge zu.

Dabei hatte es unter Fans zunächst durchaus Skepsis gegeben, ob Roxette ohne Fredriksson und ihre markante Stimme überhaupt funktionieren kann. Das schwedische Pop-Duo war in seiner Ursprungsbesetzung seit seinem internationalen Durchbruch 1989 mit zahllosen Songs in den Charts vertreten, doch mit dem Tod der Frontfrau Ende 2019 schien das Ende von Roxette besiegelt zu sein.

Bis der umtriebige Songwriter und Gitarrist Gessle (66) seine Landsfrau Philipsson fragte, ob sie bereit wäre, das Erbe der Band aufrechtzuerhalten. Seit Februar touren die beiden bereits gemeinsam. Nach dem Start in Südafrika und Australien sollen nun weitere Konzerte in Europa folgen, im Herbst auch in Deutschland.

Lena Philipsson hatte die Fans schnell auf ihrer Seite. Foto: Felix Hörhager/dpa

Roxette-Mastermind Per Gessle genoss das Konzert in München sichtlich. Foto: Felix Hörhager/dpa