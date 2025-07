Helene Fischer und Otto singen Kinderlied «Baby Shark»

Schlagerstar Helene Fischer und Komiker Otto Waalkes singen in einem neuen Video das beliebte Kinderlied «Baby Shark». Das Label Universal Music bestätigte die Echtheit des Videos, das in sozialen Medien kursiert. «Ja, es ist das offizielle Video zu der Single, die am 8.8. erscheint», teilte ein Sprecher von Universal Music mit. Fischer schiebt in dem Video einen Kinderwagen, in dem ein als Baby verkleideter Otto sitzt.

Der Titel «Baby Shark» werde Fischers neuem Kinderliederalbum «Die schönsten Kinderlieder (Tanzen & Feiern)» angehören. Das Album solle im September erscheinen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. «Baby Shark» ist ein international beliebtes Kinderlied über eine Hai-Familie. Ein früheres Video des Songs kommt auf Youtube auf 16 Milliarden Aufrufe.

Neben Fischer ist auch Komiker Otto Waalkes in dem Video zu sehen. (Archivbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa