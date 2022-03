"Ich will Spaß" aktueller denn je: Und kost’ Benzin auch drei Mark zehn

Sein Maserati fuhr 210 und er wollte Spaß. Vor knapp 40 Jahren stand Sänger Markus an der Spitze der Charts. Mit einem Liedtext, der heute stellenweise besser passt denn je.

Die Neue Deutsche Welle, kurz NDW, konnte damals auch die „ZDF-Hitparade“ nicht ignorieren. Und so sagte Dieter Thomas Heck eines schönen Fernsehabends im Jahr 1982: „Von null auf drei, der Titel ,Ich will Spaß‘. Und was die unter Spaß alles verstehen, das sehen Sie jetzt: Markus!“

Dann legte ein gewisser Markus Mörl, der zuvor eine Band namens Nylon Euter hatte, los. Wildes Haar, Sakko, kurze Hose, weiße Socken in Sandalen. Markus sang zu hampelnden Bewegungen:

Mein Maserati fährt 210 / Schwupp, die Polizei hat’s nicht geseh’n / Das macht Spaß / Ich geb Gas, ich geb Gas / Will nicht spar’n, will nicht vernünftig sein / Tank nur das gute Super rein / Ich mach Spaß / Ich geb Gas, ich geb Gas.

1982 stand Markus mit "Ich will Spaß" zwei Wochen an der Spitze der deutschen Charts

Im Juni 1982 war der Song in die deutschen Charts gekommen, im August stand er zwei Wochen an der Spitze. Fast 40 Jahre später diskutiert das Land über Klimawandel und Tempolimit, E-Autos setzen sich durch. Und mit Blick auf die Entwicklungen infolge des Kriegs in der Ukraine ist es bemerkenswert, wenn Markus singt:

Und kost’ Benzin auch drei Mark zehn / Scheißegal, es wird schon geh’n / Ich will fahr’n / Ich will fahr’n, ich will fahr’n.

Etwas schräg dagegen die Zeile:

Der Tankwart ist mein bester Freund / Hui, wenn ich komm, wie der sich freut / Er braucht Spaß / Er hat Spaß, er hat Spaß.

Die Freude am Fahren, mit der der Autobauer BMW lange warb, ist angesichts von täglich neuen Rekordpreisen an den Tankstellen getrübt. 1982 jedenfalls kostete der Liter Super laut ADAC durchschnittlich 1,40 Mark. Zu seinem legendären Slogan, dessen Geschichte bis ins Jahr 1965 reicht, erklärte BMW bereits im Sommer 2020, er sei „aktueller denn je“. Weil die Freude am Automobil nichts mit seiner Antriebsart zu tun habe und Freude ein universelles Gefühl sei.

Markus habe mit "Ich will Spaß" die „Hymne der Neuen Deutschen Welle“ geschaffen, schrieb der Spiegel

Freude machte Markus Mörl mit „Ich will Spaß“ vielen. Er schuf damit, befand Der Spiegel einmal, die „Hymne der Neuen Deutschen Welle“: „Kalter Krieg, Waldsterben, Schwarz-Weiß-TV: Anfang der Achtziger war die BRD ein tristes Land – bis junge Musiker mit peppigen Melodien und fröhlichen Texten die Hitparaden stürmten.“

Markus und andere Künstlerinnen und Künstler peppten in der Tat mit ihren Auftritten die (ZDF-)Hitparade auf. Wenn Stephan Remmler von „Trio“ zum Beispiel mit irrem Blick und im übergeworfenen Mantel „Anna – Lassmichrein Lassmichraus“ sang, musste das auf Schlagerfreunde wie Fernsehfasching wirken (oder bestenfalls wie ein dadaistisches Kunstereignis):

Anna – oh Anna / Bertha, Bertha – oh Bertha / Carla, Carla – oh Carla / Dieter, Dieter – oh Dieter …

Die Neue Deutsche Welle freilich hatte sich bald überlebt, vom Untergrund- zum allzu platten Pop-Phänomen ging es Maserati-schnell. Markus, über den es etwas ungerecht und unzutreffend in Wikipedia heißt, er sei ein One-Hit-Wonder geblieben, hat der Deutschen Presse-Agentur zufolge zu den gegenwärtigen Kraftstoffpreisen übrigens eine klare Meinung: Er sei „tatsächlich für eine Spritpreisbremse“. Für ihn persönlich dürfe die bei 1,55 Euro liegen, „denn das wären 3,10 DM geteilt durch zwei“, sagte der 62-Jährige aus dem hessischen Bad Camberg. Und appellierte: „Liebe Bundesregierung, senkt zumindest temporär – ähnlich wie bei der Corona-Krise – die Steuern.“ So komme ja genug Geld für den Staat rein.

Und da ist noch ein Lied von ihm, dass irgendwie gut in die Zeit passt

Wie auch immer: Noch besser in die Zeit passt sein einst im Duett mit Nena gesungenes „Kleine Taschenlampe brenn’“:

Ich sitze hier auf meinem Stern / Und lass im All die Füße baumeln … Kleine Taschenlampe brenn’ / Schreib „Ich lieb’ dich“ in den Himmel / Oh, dann weiß ich es genau / Keine Macht kann uns mehr trennen.