Neuer Song: Jan Böhmermann singt von der Rückkehr des Faschismus

Ein Gute-Laune-Song zum Danebenstehen und Nichtstun – so beschreibt Satiriker Jan Böhmermann den neuen Song, der am Sonntag auf dem Kanal des ZDF Magazin Royale veröffentlicht wurde. In einer aufwendigen Produktion verpacken Böhmermann und sein Team den Rechtsruck in Deutschland in ironischem Hyperpop. Im Musikvideo zum Lied „Faschismus is back“ tanzt sich Böhmermann zu Hyperpop-Musik gut gelaunt über eine Gartenparty. Doch zuerst macht er es sich auf dem AfD-blauen Balken eines Diagramms bequem, der die anderen Balken in grün, schwarz, gelb und rot übertrumpft.



Der Song wurde am Sonntag um 18 Uhr auf Youtube veröffentlicht. Zeitgleich schlossen in Brandenburg die Wahllokale, erste Hochrechnungen wurden veröffentlicht. Die AfD, die als Ganzes vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, wurde mit 29,2 Prozent zweitstärkste Kraft in Brandenburg.

Jan Böhmermanns satirischer Kommentar zur Wahl in Brandenburg

Mit dem satirischen Songtext, der mit seiner Botschaft zuerst überhaupt nicht zu den Feelgood-Klängen der Musik passt, übt Böhmermann anscheinend auch Kritik an den Wahlergebnissen in Sachsen und Thüringen sowie dem generellen Umgang der Bevölkerung mit der Wiederkehr faschistischen Gedankenguts. „Wir haben gehofft, dass es noch etwas länger dauert, aber nun ist es soweit: Der Faschismus ist zurück! Anders als zunächst angenommen, hat der Faschismus sich nicht als Anti-Faschismus ausgegeben – sondern als Alternative. Ab jetzt kann später niemand mehr behaupten, von nichts gewusst zu haben. Wir präsentieren die exklusive Vorveröffentlichung des Musikvideos zu „Faschismus is Back“ – ein Song, der auf keiner Wahlparty fehlen darf!“, lautet die Beschreibung des Songs.

„Faschismus is back“: Der gesamte Liedtext des Satiresongs

Am Montagmorgen wurde das Video bereits über 200.000 Mal aufgerufen. In den Kommentaren zeigen sich viele User entsetzt über die jüngsten Wahlergebnisse in Deutschland. Das Video dagegen erntet viel Lob. Ein User schreibt „Böhmi ist der einzige Mensch, den ich kenne, der Entsetzen, Verzweiflung und Resignation mit einem aufgesetzten Lächeln servieren kann.“ Ein anderer fasst seine Gefühle so zusammen: „Guter Song, wenn ich nicht kotzen müsste, weil er so wahr ist.“

Faschismus ist back: Der gesamte Liedtext Schau mich nicht so lüstern an, blaues Balkendiagramm Warum machst Du mich so geil, oh, blutroter Deutschlandpfeil? Uns geht‘s doch gut. Uns geht‘s doch sehr gut! Dax auf Rekordhoch Brandneue Chino Afterwork Austern Gigi D‘Agostino Wir haben doch, wir haben doch, wir haben doch von gar nix gewusst! Nicht links und nicht rechts! Gegen Zensur! Geht‘s hier raus oder rein in die Diktatur? Schau, schau, Sugar, aus uns‘rer Freiheit wird Gewalt! Der Milliardär, der Milliardär, der Milliardär, der Milliardär zahlt! Sei nicht so kritisch, Sei nicht immer so politisch! No, no! Wer was hat, ist was Wer nichts hat, ist nichts Wer nichts ist, kann weg. Faschismus is back! Und keiner hat‘s kommen sehen! Faschismus is back! Noch immer radikal bequem! Faschismus is back! Lass‘ und doch einfach nochmal probieren! Fasch-is-mus is back! Was soll denn schon passieren? Vom Kopf auf die Füße Wir sind wieder wer Jedem das Seine ist schon so lange her Sylt, Sylt, Sylt, Sylt, Sylt ist ein Einzelfall! Es gibt keine Gnade ab 50 Prozent So heiß und so braun, Baby, die Brandmauer brennt Hush, hush, Honey, hörst Du, wie die Welt um uns zerbricht? Der starke Mann, der starke Mann der starke Mann, der starke Mann spricht! Hör auf zu fragen! Lass uns endlich Menschen jagen! Yeah, yeah! Wer deutsch ist bestimmt Wer nicht deutsch ist: raus Wer deutsch ist, bestimm‘ ich! Faschismus is back! Und keiner hat‘s kommen sehen! Faschismus is back! Noch immer radikal bequem! Faschismus is back! Huch, wie konnte denn das passieren? Fasch-is-mus is back! Wir war‘n doch, wir war‘n doch demonstrieren! Fünfhundertsechzig Hundejahre sinnlos diskutiert, dass aus Versehen Faschismus uns nicht noch einmal passiert. Doch Wörter sind wie Köpfe, ganz einfach zu verdrehen. Vor lauter Angst vor unsrem Mut, hab‘n wir‘s nicht kommen wollen sehen. Wenn Freiheit was bedeutet, dann das Recht haben sollen, den Leuten zu erzählen, was sie nicht hören wollen: Faschismus is back! Und keiner hat‘s kommen sehen! Faschismus is back! Noch immer radikal bequem! Faschismus is back! Huch, wie konnte denn das passieren? Fasch-is-mus is back! Wir war‘n doch, wir war‘n doch demonstrieren! Faschismus is back! Und keiner hat‘s kommen sehen! Faschismus is back! Noch immer radikal bequem! Faschismus is back! Huch, wie konnte denn das passieren? Fasch-is-mus is back! Man muss sich, man muss sich arrangieren!