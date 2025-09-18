Icon Menü
Musik: Pop-Ikone Madonna plant ein neues Album

Musik

Pop-Ikone Madonna plant ein neues Album

Fans von Madonna können sich freuen: Die «Queen of Pop» plant ein neues Album - und geht dafür «zurück dahin, wo alles begonnen hat».
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Madonna plant ein neues Album. (Archivbild)
    Madonna plant ein neues Album. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/AP/dpa

    Pop-Ikone Madonna (67) will im kommenden Jahr ein neues Album herausbringen. Dafür sei sie zurück zu ihrer früheren Plattenfirma Warner Records gegangen, teilte die Musikerin mit. «Zurück zur Musik, zurück auf die Tanzfläche, zurück dahin, wo alles begonnen hat», schrieb die «Queen of Pop» auf Instagram. Nähere Details teilte sie zunächst nicht mit. Seit Beginn der 80er Jahre hat Madonna mehr als ein Dutzend Alben veröffentlicht, sie gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt.

