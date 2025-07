Popstar Charli XCX hat geheiratet

Die britische Popsängerin und Songwriterin Charli XCX («Guess») hat ihren Verlobten George Daniel geheiratet. Das bestätigte die 32-Jährige in einem Tiktok-Beitrag, in dem sie in ihrem Hochzeitskleid und mit stilprägender Sonnenbrille posierte. «Wenn George nicht weint, wenn er mich den Gang heruntergehen sieht», schrieb die Musikerin dazu. «Zum Glück hat er das getan.» Daniel (35) ist der Drummer der Indie-Band The 1975.

Ihre Verlobung hatten die beiden Musiker Ende 2023 verkündet. Wie die Nachrichtenagentur PA berichtete, soll die Hochzeit am Samstag im Londoner Stadtteil Hackney stattgefunden haben. In diversen Beiträgen eines Fan-Accounts auf den Plattformen X und Instagram war das glückliche Brautpaar unter anderem lächelnd und küssend auf den Stufen des Rathauses von Hackney zu sehen.

Charli XCX, die mit bürgerlichem Namen Charlotte Aitchison heißt, hatte im Frühjahr gleich fünf Preise bei den Brit Awards abgeräumt, darunter auch diejenigen als beste Künstlerin und für das Album des Jahres («Brat»). Im Februar hatte sie außerdem drei Auszeichnungen bei den Grammys eingeheimst.