Sabrina Carpenter mit «Man's Best Friend» an Chart-Spitze

Sängerin Sabrina Carpenter stürmt mit ihrem neuen Album «Man's Best Friend» an die Spitze der deutschen Album-Charts. Dies teilten die Charts-Ermittler von GfK Entertainment mit. Es ist bereits das siebte Album von Carpenter, die dank Megahits wie «Espresso» und «Please Please Please» zu den größten Popstars der Welt zählt.

Auf Platz zwei reiht sich - ebenfalls neu eingestiegen - Apache 207 mit «21 Gramm» ein, gefolgt von einem weiteren Neueinsteiger der Woche auf Platz drei: Helloween mit «Giants & Monsters».

Auf Platz vier bleibt der Soundtrack zur Netflix-Produktion «KPop Demon Hunters». Auf Platz fünf schafft es aktuell - ebenfalls als Neueinsteiger - Disarstar mit «Hamburger Aufstand».

An der Spitze der Single-Charts platziert sich wie bereits in den letzten Wochen HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast mit «Golden». Dahinter steht ein weiterer Dauerbrenner in den deutschen Single-Charts: Alex Warren mit «Ordinary».

Auf Platz drei reiht sich, wie bereits in der vergangenen Woche, Zartmann mit «Tau mich auf» ein. Von Platz neun auf Platz vier schafft es in dieser Woche Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast mit «Soda Pop» und von Platz sechs auf Platz fünf Aymen & SIRA mit «30 mal am Tag».