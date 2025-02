Schäden an Bühne: Shakira sagt Konzert in Kolumbien ab

Auf ihrer Tournee durch Lateinamerika und die USA muss die kolumbianische Sängerin Shakira (48) erneut ein Konzert absagen - ausgerechnet in ihrem Heimatland. Weil beim Aufbau der Bühne im Estadio Atanasio Girardot in Medellín das Dach beschädigt wurde, müsse der für kommenden Montag geplante Auftritt ausfallen, teilte der Veranstalter mit. Die Sicherheit der Künstler, der Mitarbeiter und des Publikums könne nicht gewährleistet werden. Für das Konzert soll nun ein Ersatztermin im zweiten Halbjahr gesucht werden.

Am vergangenen Wochenende hatte Shakira («Hips Don't Lie», «TQG») bereits ein Konzert in der peruanischen Hauptstadt Lima absagen müssen. Die Sängerin war mit starken Unterleibsschmerzen in die Notaufnahme gebracht worden.

Mit ihrem Album «Las Mujeres Ya No Lloran» («Die Frauen weinen nicht mehr»), für das sie kürzlich bei den Grammys in Los Angeles den Preis für das beste Latin-Pop-Album gewann, tourt Shakira derzeit durch Süd- und Nordamerika. Bis Ende Juni sind noch knapp 40 Konzerte geplant.