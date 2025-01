Shirin David verschiebt ihr Album

Rapperin Shirin David («Bauch Beine Po») verschiebt ihr neues Album «Schlau aber Blond» um zwei Wochen auf Mitte Februar. Die Platte soll nun am 14. Februar erscheinen - also am Valentinstag. «Ganz ehrlich: irgendwie nice», sagte David in einem Youtube-Video über das neue Datum. Ursprünglich war die Veröffentlichung am 31. Januar geplant.

Die Rapperin begründete den Schritt mit ihrem Arbeitspensum. «Es wurde von mir auf den 14.2. verschoben. Und nein, nicht, weil mir meine Astrologin gesagt hat, ich solle das verschieben, weil die Sterne dort besser stehen, sondern weil ich aufgrund des Arbeitspensums aktuell auf meiner To-do-Liste nicht dazu gekommen bin, wirklich was zum Album zu erzählen.»

Als Beispiel nannte die gebürtige Hamburgerin etwa die Vorbereitungen für die anstehende Tour und zwei andere Riesenprojekte. Die Zeit wolle sie sich einfach nehmen. David, die in Berlin lebt, gehört zu den aktuell erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen.

Mit «Bauch Beine Po» («Geh ins Gymmie, werde skinny») landete die 29-Jährige laut GfK Entertainment den Sommerhit des vergangenen Jahres. Kürzlich hatte David mit dem Berliner Rapper Ski Aggu schon den gemeinsamen Song «Atzen & Barbies» vom neuen Album veröffentlicht.