"The Masked Singer": Sebastian Krumbiegel war das Krokodil

Das "Masked Singer"-Finale hat er nicht gewonnen, doch der Sänger der Prinzen war sichtlich glücklich, als er das Kostüm lüftete: "Ich hab endlich mal anders singen dürfen."

Sänger Sebastian Krumbiegel (57) ist in der ProSieben-Show " The Masked Singer" als das "Das Krokodil" enttarnt worden. Der Sänger der Band Die Prinzen ("Alles nur geklaut") erhielt am Samstagabend die wenigsten Stimmen und musste sein Kostüm lüften.

"Könnt Ihr Euch vorstellen, wie schön warm das in diesem Kostüm ist? Der Mantel ist, glaube ich, 120 Kilo schwer, man kriegt kaum Luft unter der Maske. Aber ich muss ehrlich sagen: Das war eine gute Erfahrung. Ich hab endlich mal anders singen dürfen."

Krumbiegel hatte zuletzt auf der Bühne das Lied "November Rain" von Guns N' Roses geschmettert. Im Finale blieben noch "Der Floh" und "Der Flip Flop", letzterer bestand aus zwei Sängern in Sandalen-Kostümen.

In der Rateshow "The Masked Singer", deren Vorlage aus Südkorea stammt, treten Promis als Sänger auf, verstecken ihre wahre Identität aber hinter großen Kostümen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Im Normalfall werden sie enttarnt, wenn sie zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommen - oder am Ende das Finale gewinnen.

(dpa)