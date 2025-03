Sängerin Loi: Nervös, wenn Mutter ihre Konzerte besucht

Wenn ihre Mutter bei ihren Konzerten dabei ist, steigt bei Sängerin Loi (22) die Anspannung. «Sobald ich weiß, dass meine Mama von unten zuguckt, die nie etwas verurteilen würde, die mich am meisten unterstützt, aber wenn sie zuschaut, ist mein Nervositätslevel hoch 4», sagte die aus Mannheim stammende Musikerin in der Sendung «Silvia am Sonntag» des hessischen Privatsenders Hit Radio FFH.

Die Bindung zu ihrer Mutter sei sehr eng. «Meine Mama kann mich lesen», sagte Loi («Gold»), die eigentlich Leonie Greiner heißt. «Ich kann lachen, wie ich möchte, sie sieht den Unterschied zwischen irgendeiner Lache und "Irgendwas ist“.» Loi hat vor Kurzem ihr erstes Album «Left in Your Love» herausgebracht.