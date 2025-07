Herzberg-Festival startet ins Wochenende

Unter dem Motto «Mountain Full of Love» («Berg voller Liebe») feiern derzeit Tausende Besucherinnen und Besucher beim Herzberg-Festival. Noch bis Sonntag dreht sich bei dem viertägigen Spektakel im osthessischen Breitenbach am Herzberg wieder alles um Party, Love and Peace. Die Veranstalter des einstigen Hippie-Events, das zu den ältesten Musikfestivals in Deutschland gehört, erwarten bis zu 10.000 Gäste.

«Die Stimmung ist großartig», sagte Festival-Geschäftsführerin Katja Schmirler-Wortmann der Deutschen Presse-Agentur. «Die Menschen feiern friedlich miteinander. Und das Wetter spielt auch mit.»

Festival ist ein Jahr älter als Woodstock

Auf fünf Bühnen treten Bands mit Musikern aus mehr als 20 Ländern auf. Rock, Prog-Rock, Psychedelic Rock, Pop, Reggae, Folk und Funk: Geboten wird Livemusik unterschiedlicher Stilrichtungen. Neu in diesem Jahr ist die Workshop-Area. Dort gibt es Yogakurse und spezielle Angebote im freien Tanzen (Ecstatic Dance) sowie Impro-Theater.

Das Musikfest wurde erstmals 1968 gefeiert. Es ist damit sogar noch ein Jahr älter als das 1969 ausgetragene legendäre Woodstock-Festival, das als musikalischer Höhepunkt der US-Hippiebewegung gilt.