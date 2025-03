Priscilla Presley teilt Erinnerungen an den «King» mit Fans

Bei ihrem Besuch in Bad Nauheim will Priscilla Presley Erinnerungen an den «King of Rock ’n’ Roll» aufleben lassen und mit den Fans teilen. Sie genieße es, die Menschen zu treffen, sagte die 79-Jährige in der Kurstadt. Viele von ihnen verehrten die Musiklegende schon lange oder hätten Mütter und Väter, die bereits Elvis-Fans gewesen seien. Durch sie lebe der Musikstar weiter. Vor allem freue sie, dass auch Kinder sich für Elvis und seine Musik begeisterten. «Das ist ein Geschenk.»

1967 bis 1973 war Priscilla Presley mit dem US-Star verheiratet. Nachdem ihr Stiefvater, ein kanadischer Luftwaffenoffizier, nach Wiesbaden versetzt worden war, hatte sie im Alter von 14 Jahren in Bad Nauheim den knapp zehn Jahre älteren Elvis Presley kennengelernt. Er war während seiner Militärzeit für rund eineinhalb Jahre im benachbarten Friedberg als Soldat stationiert. Ihr gemeinsames Kind Lisa Marie Presley wurde 1968 geboren. Sie starb Anfang 2023 im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer gewichtsreduzierenden Operation.

Die Verluste in ihrem Leben seien schwer zu verarbeiten gewesen, sagte Presley. Sie habe eine Weile gebraucht, bis sie wieder rausgehen konnte und zeitweise keinen Wunsch mehr danach verspürt, dann aber realisiert, dass sie weiterleben müsse. In Bad Nauheim will sie in den kommenden drei Tagen bei Talkshows unter dem Titel «An intimate evening with Priscilla Presley» über Elvis als Ehemann sprechen, aber auch über die Herausforderung, mit dem größten Rock'n'Roll-Star der Welt verheiratet gewesen zu sein.

In die Stadt im Wetteraukreis komme sie mit sehr positiven Gefühlen - der Ort bringe ihr so viele Erinnerungen zurück, sagte Presley. Dass sie hier tatsächlich Elvis treffen würde, wie es ihr Freundinnen in der Heimat vor ihrem Aufenthalt in jungen Jahren prophezeit hatten, habe sie sich niemals vorstellen können. Sie habe Elvis sehr geliebt, sagte Priscilla Presley. «Er war so ein Gentleman.»

