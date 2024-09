Morgan Wallen für sieben CMA-Country-Preise nominiert

Der Country-Sänger Morgan Wallen (31, «I Had Some Help») hat bei der Vergabe der CMA-Country-Preise im November die meisten Gewinnchancen.

Wallen führt die Liste der Preisanwärter mit sieben Nominierungen an, darunter in den Sparten Single, Song, bester Sänger und als «Entertainer des Jahres», wie der Musikverband Country Music Association (CMA) bekanntgab.

Die Sänger Cody Johnson und Chris Stapleton folgen mit je fünf Nominierungen, Rapper Post Malone und Sängerin Lainey Wilson haben jeweils vier Gewinnchancen.

Um den Country-Top-Preis als «Entertainer des Jahres» treten neben Wallen, Stapleton und Wilson auch Luke Combs und Jelly Roll an. Im vorigen Jahr holte Sängerin Wilson («Watermelon Moonshine») die begehrte Trophäe.

US-Superstar Beyoncé ging bei den Nominierungen leer aus. Die Sängerin hatte es in diesem Jahr mit ihrem Album «Cowboy Carter» an die Spitze der Billboard-Charts der Country-Alben geschafft. Damit führte die gebürtige Texanerin als erste schwarze Frau die Charts der US-Country-Alben an.

Die diesjährigen Preise werden am 20. November in der Country-Hochburg Nashville zum 58. Mal verliehen. Mehr als 7000 CMA-Mitglieder wählen die Preisträger aus.